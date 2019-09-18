Войти
18.09.2019
Российская газета

Россия впервые применила новую систему подавления "Палантин"

196
0
0
Источник изображения: rg.ru

На учениях под Воронежем отдельный батальон радиоэлектронной борьбы впервые задействовал новейший комплекс "Палантин". Он в строевых частях пока единственный - еще один есть в учебном центре в Тамбове, где готовят специалистов РЭБ для всей армии.

- Комплекс был впервые задействован для прикрытия межвидовой группировки войск на юго-западе России. По тактическому замыслу учения "Палантин" будет использоваться для защиты от ракетно-пушечного и высокоточного вооружения противника, - рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

В соответствии с названием "Палантин" может скрыть от противника целую армию. Разбросанные вдоль линии фронта машины - их в комплексе 22, - работают в сети, совместно разворачивая над войсками невидимую, но непроницаемую завесу. Могут подавить спутниковую навигацию, могут - вражескую радиосвязь. Могут подменить сигналы, по которым ориентируются вражеские бомбы и ракеты, и те полетят на своих.

- Спутниковую навигацию давить легче всего - она не защищена, - рассказал командир батальона майор Андрей Пестов. - Свои станции мы, конечно, не трогаем.

Еще одно достоинство системы - в открытой архитектуре. Она способна подчинять себе узкоспециализированные системы РЭБ и с их помощью устраивать еще больший хаос в эфире: направленными электронными ударами выводить из строя вражеские радары и узлы связи, попутно рассылая на телефоны неприятеля сотни тысяч смс с приказом сдаваться.


Антон Валагин (Воронеж)

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Палантин РЭБ
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
28.06.2019
В России в июле впервые применят в ходе учений комплекс РЭБ "Палантин"
28.06.2019
Названы сроки первого применения комплекса радиоэлектронной борьбы "Палантин"
08.05.2019
На Параде Победы в Воронеже покажут систему "Палантин"
30.04.2019
На параде Победы покажут невидимое оружие
16.04.2019
Чем армия России может "ослепить" и "подавить" противника
26.04.2017
Купол над Минобороны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.09 04:55
  • 1
Трамп объявил о существовании американского супероружия
  • 18.09 01:41
  • 7
Новая система С-500 готова к массовому выпуску
  • 17.09 21:56
  • 1
На Украине начали сборку внедорожников на замену российским УАЗ-469
  • 17.09 21:11
  • 18
Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 или С-400
  • 17.09 20:23
  • 4
Новые возможности: какой вертолетоносец нужен ВМФ России
  • 17.09 19:27
  • 2
МИД России осудил атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии
  • 17.09 17:50
  • 86
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 17.09 15:46
  • 1
"Тегеран готов к войне": Иран предупредил США
  • 17.09 15:37
  • 2
ПВО Саудовской Аравии не способна противостоять дронам - эксперт
  • 17.09 13:12
  • 18
Атака дронов вынудила Саудовскую Аравию наполовину сократить добычу нефти
  • 17.09 11:12
  • 2
Проспали: американские системы Patriot опозорились в Саудовской Аравии
  • 17.09 09:27
  • 1
Последствия ударов по объектам саудовской нефтяной промышленности
  • 17.09 08:24
  • 3
"Искандеры" ушли от погони с помощью дрона
  • 17.09 08:11
  • 1
The National Interest: Россия спешно закупает дополнительные истребители пятого поколения Су-57
  • 17.09 06:37
  • 12
Юрий Шмотин: работаем над улучшением двигателя для МС-21