Россия впервые применила новую систему подавления "Палантин"

На учениях под Воронежем отдельный батальон радиоэлектронной борьбы впервые задействовал новейший комплекс "Палантин". Он в строевых частях пока единственный - еще один есть в учебном центре в Тамбове, где готовят специалистов РЭБ для всей армии.

- Комплекс был впервые задействован для прикрытия межвидовой группировки войск на юго-западе России. По тактическому замыслу учения "Палантин" будет использоваться для защиты от ракетно-пушечного и высокоточного вооружения противника, - рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

В соответствии с названием "Палантин" может скрыть от противника целую армию. Разбросанные вдоль линии фронта машины - их в комплексе 22, - работают в сети, совместно разворачивая над войсками невидимую, но непроницаемую завесу. Могут подавить спутниковую навигацию, могут - вражескую радиосвязь. Могут подменить сигналы, по которым ориентируются вражеские бомбы и ракеты, и те полетят на своих.

- Спутниковую навигацию давить легче всего - она не защищена, - рассказал командир батальона майор Андрей Пестов. - Свои станции мы, конечно, не трогаем.

Еще одно достоинство системы - в открытой архитектуре. Она способна подчинять себе узкоспециализированные системы РЭБ и с их помощью устраивать еще больший хаос в эфире: направленными электронными ударами выводить из строя вражеские радары и узлы связи, попутно рассылая на телефоны неприятеля сотни тысяч смс с приказом сдаваться.

Антон Валагин (Воронеж)