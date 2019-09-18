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18.09.2019
Военное обозрение

В Европе усомнились в причастности Ирана к атаке на НПЗ и предостерегают США от операции

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Европейская пресса демонстрирует крайнюю нервозность ЕС относительно тех заявлений, которые поступают от США в адрес Ирана в связи с событиями на НПЗ и месторождениях нефти в Саудовской Аравии.

Источник изображения: https://www.facebook.com/officialsaudiaramco

Норвежская Aftenposten пишет, что США установили, будто бы атака произошла не с территории Йемена. При этом норвежские журналисты отмечают, что пока Вашингтон не предоставил доказательств причастности именно Ирана к атаке дронов на саудовские объекты.

Но если для Норвегии рост цен на нефть выглядит в целом позитивно, то для многих других европейских стран – это лишние затраты. В немецких СМИ однозначно дают понять, что США "нужно подумать, прежде чем заявлять о возможной военной операции".

Напомним, что Дональд Трамп заявил о приведении войск "в состояние полной готовности" в связи с атакой на объекты нефтедобычи и переработки в Саудовской Аравии.

В Die Welt вышел материал, в котором авторы пишут следующее:

Смысл ясен: если Тегеран действительно несет прямую ответственность за это нападение, то Эр-Рияд и Вашингтон должны ответить, но это может стать началом военной эскалации - в Персидском заливе, страны которого обеспечивают треть мировых поставок нефти.

Другие немецкие издания добавляют, что цены на нефть уже взлетели и могут подняться ещё процентов на 15-20 в ближайшие несколько дней.

Если же США начнут военную операцию против Ирана, то цены на "чёрное золото" перейдут к неконтролируемому росту, что приведёт к резкому сокращению уровня роста ВВП Евросоюза, зависящего от поставок нефти в том числе с Ближнего Востока.

Немецкие журналисты задаются вопросом: если атаку осуществил Иран, то зачем ему это понадобилось в сегодняшних условиях?

Из статьи Die Welt:

Никто не сомневается, что у Ирана есть возможность запускать крылатые ракеты и беспилотники. Но зачем ему понадобилось атаковать главного среди арабских стран союзника США, ведь они стараются не провоцировать Вашингтон. В Тегеране обвинения от США назвали максимальной ложью.

Во французской прессе отмечают, что если дело дойдёт до военного противостояния США и Ирана, то тем же США никаких резервов не хватит, чтобы сдерживать цены на нефть.

Обращающий на себя внимание комментарий читателя французской газеты La Tribune:

Трампу нужен дорогой баррель. Это единственный способ перезапустить прибыльную добычу сланцевой нефти в США. А нас пытаются заставить поверить в том, что это хуситы. Если они кому-то и помогли, то не Ирану.

Из другого комментария в том же французском издании:

США разжигают напряжённость, и после этого могут получить то, чего они хотят. Европа должна выйти из НАТО, у России есть другие дела, нежели нападение на Евросоюз.

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Страны
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Йемен
Норвегия
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