Ракетные комплексы "Искандер-М" прибыли на учения в Казахстан

Сары-Шаган. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" ракетного соединения Центрального военного округа переброшены с Урала в Казахстан для участия в стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019", сообщило Минобороны РФ.

В ходе учения расчеты выполнят боевой пуск по базовому лагерю условных террористов на полигоне "Сары-Шаган". Комплексы "Искандер-М" нанесут ракетный удар для уничтожения целей, находящихся на расстоянии в несколько сотен километров.

ОТРК "Искандер-М" предназначен для поражения малоразмерных и площадных целей: ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи на дальностях до 500 км.

Стратегическое командно-штабное учение "Центр-2019" проходит с 16 по 21 сентября 2019 года на шести общевойсковых полигонах "Тоцкий", "Донгуз", "Аданак", "Чебаркульский", "Юргинский", "Алейский" и полигонах ВВС и войск ПВО "Ашулук", "Сафакулево" на территории Российской Федерации, а также в акватории Каспийского моря. Отдельные эпизоды ведения борьбы с незаконными вооруженными формированиями пройдут на полигонах государств-партнеров по отдельным планам.

К участию в учении привлекаются органы военного управления и войска Центрального военного округа, Каспийской флотилии Южного военного округа, часть сил Восточного военного округа, Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил, а также для отработки совместных действий - воинские контингенты Китайской Народной Республики, Исламской Республики Пакистан, Кыргызской Республики, Республики Индии, Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан.