Forbes (США): российский ВМФ первым разместит гиперзвуковые крылатые ракеты на подводных лодках

Первые тестовые пуски с подводной лодки новых ракет "Циркон" будут проведены в следующем году предположительно с борта многоцелевой атомной подводной лодки К-561 "Казань", сообщает автор, подчеркивая, что США занимаются разработкой собственных подобных технологий, однако пока в их арсенале таких ракет нет. Эти ракеты — не единственный образец новаторского оружия России.

Как ожидается, Россия будет первым государством, оснастившим подводные лодки своего Военно-морского флота гиперзвуковыми крылатыми ракетами, что обеспечит им определенное стратегическое преимущество в случае войны на море. Их более высокая скорость позволит России более эффективно атаковать критические по времени цели, а также повысит уровень выживаемости этих ракет при преодолении ими современных систем противоракетной обороны.

В соответствии с планом, о котором первоначально сообщили источники в России в марте, первые тестовые пуски с подводной лодки новых ракет будут проведены в следующем году. Вероятно, речь идет о запуске ракеты "Циркон" с борта многоцелевой атомной подводной лодки К-561 "Казань", в состав вооружений которой уже входят крылатые ракеты, а также другие ракеты с дозвуковой и сверхзвуковой скоростью. Выбор времени для проведения этих испытаний может оказаться пророческим, с учетом саркастического предложения российского президента Владимира Путина на саммите группы G20 в Осаке в конце июня по поводу продажи гиперзвуковых ракет президенту Соединенных Штатов Трампу. Соединенные Штаты занимаются разработкой собственных подобных технологий, однако пока в их арсенале таких ракет нет.

Как сообщается, скорость полета ракеты "Циркон" составляет 8 Махов (то есть, она в восемь раз превышает скорость звука), но, по мнению некоторых экспертов, она может быть еще выше. Для сравнения: скорость полета ракет "Томагавк", находящихся на вооружении Военно-морских сил Соединенных Штатов и Соединенного Королевства, составляет примерно 0,75 Маха. Новые ракеты представляют собой естественное развитие российского опыта разработки в России подводных лодок с крылатыми ракетами на борту. В течение почти всего периода холодной войны главной целью российских ракет на подводных лодках были находящиеся в море корабли, в первую очередь громадные авианосцы Военно-морских сил США. Лишь во время конфликта в Сирии Россия начала использовать запускаемые с подводных лодок крылатые ракеты так же, как американцы используют свои "Томагавки", - как оружие дальнего радиуса действия для нанесения ударов по целям с хирургической точностью.

Большинство из запущенных с борта подводных лодок по целям в Сирии крылатых ракет составляли "Калибры", а наносили эти удары небольшие дизель-электрические субмарины класса "Кило". Этими ракетами, судя по всему, оснащены также те подводные лодки, которые находятся на российской военно-морской базе в Сирии. Они могут перемещаться по Средиземному морю, совершать погружения, разворачиваться и наносить удары крылатыми ракетами, которые на своем пути к заданным целям будут пролетать над местом своего базирования. Это почти символическое действие, однако оно может иметь значительное влияние на экспортный рынок для таких вооружений. Ранее в этом месяце еще одна лодка класса "Кило" произвела пуск ракеты "Калибр" другой модификации. А в чем же трюк? А в том, что это была не российская подлодка. Это была подводная лодка, проданная Алжиру. Среди возможных покупателей ракет "Калибр" Китай, Вьетнам и Индия. Это можно проверить.

Ракеты "Циркон" будут обладать значительным преимуществом над "Калибрами". Россия планирует создать флотилию из 8 таких подводных кораблей, как "Казань", и оснастить их "Цирконами", а в будущем к ним должны присоединиться ударные субмарины, которые тоже будут иметь на вооружении эти новые ракеты. Мой анализ программы строительства подводных лодок в России позволяет говорить о том, что к 2030 году Россия будет располагать 8 подлодками с ракетами "Циркон" на борту, и 17 такими субмаринами к 2040 году.

Ракеты "Циркон" - не единственный образец новаторского оружия, разработанного в России. Москва, кроме того, занимается созданием крылатой ракеты "Буревестник" с неограниченным радиусом действия и с ядерной энергетической установкой на борту, а также огромной торпеды "Посейдон" с ядерной энергетической установкой.

Эйч Ай Саттон (H I Sutton)