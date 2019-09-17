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17.09.2019
Интерфакс-АВН

Более 3,5 тыс. военных из 14 стран мира участвуют в учениях "Rapid Trident-2019" на Украине

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Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие во время учений Rapid Trident-2017.
Источник изображения: © РИА Новости, Стрингер

Киев. 16 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Официальная церемония открытия украинско-американских командно-штабных учений с привлечением войск "Rapid Trident-2019" ("Стремительный трезубец-2019") состоялась в понедельник на базе международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии Сухопутных войск им.гетмана Петра Сагайдачного в Львовской области.

Как сообщается на странице Генштаба ВСУ в соцсети Фейсбк, в этом году к проведению учений привлечены более 3,5тыс. человек из 14 стран мира. Кроме Украины и США, к учениям привлечены военнослужащие из Канады, Болгарии, Грузии, Италии, Литвы, Молдавии, Польши, Румынии, Турции и Великобритании. Наибольшие иностранные контингенты - от армий США и Канады, всего около 500 человек.

Украина (более 3 тыс. человек) представлена военнослужащими одной из горно-штурмовых бригад Сухопутных войск ВСУ, военнослужащими ЛитПолУкрбрига, оперативной группой гражданско-военного сотрудничества ВСУ, подразделениями РХБ защиты и оперативного обеспечения, батальонно-тактической группой МВД, в которую вошли военнослужащие Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции, Госслужбы по ЧС, Управления госохраны (УГО), и Военной службы правопорядка ВСУ.

Учения предусматривают проведение командно-штабной и полевой фаз.

"К проведению учений привлечены более 600 единиц автомобильной техники и боевых бронированных машин различного класса, а также 4 вертолета Ми-8 бригады армейской авиации, которые будут выполнять в рамках учений широкий спектр задач: от медицинской эвакуации, к высадке десанта. Предусматривается выполнение упражнений боевых стрельб. Кроме того, для повышения реалистичности маневров в рамках проведения полевой фазы будут применяться современные системы имитации боевой стрельбы MILES", - говорится в сообщении.

Целью "Rapid Trident-2019" является повышение уровня совместимости между подразделениями и штабами ВС Украины, США, других государств-членов и партнеров НАТО.

От украинской стороны соруководителем учений назначен заместитель командующего - начальник Управления подготовки оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ полковник Александр Жакун, от Вооруженных сил США - полковник Тимоти Кливленд.

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