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17.09.2019
ТАСС

Корабли РФ отработали в Черном море подготовку к бою на фоне захода военного судна США

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Сторожевой корабль проекта 11356 "Адмирал Эссен"
Сторожевой корабль проекта 11356 "Адмирал Эссен".
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/mil.ru

В учениях приняли участие фрегат "Адмирал Эссен", малый ракетный корабль "Мираж" и три тральщика

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Фрегат "Адмирал Эссен" и малый ракетный корабль "Мираж" провели учения в Черном море, куда в субботу зашло быстроходное военно-транспортное судно Yuma ВМС США. Об этом говорится в понедельник в сообщении пресс-службы Черноморского флота.

"На начальном этапе учения экипажи фрегата и малого ракетного корабля отработали действия по экстренному приготовлению кораблей к бою и походу, выход из пункта базирования, переход в районы рассредоточения и организацию всех видов охраны и обороны кораблей на незащищенном рейде", - говорится в сообщении.

В учениях, которые продлятся до конца недели, также приняли участие три тральщика - "Турбинист", "Вице-адмирал Захарьин" и "Железняков". В пресс-службе уточнили, что они "выполнили постановку учебно-практических мин и их выборку с применением различных видов тралов".

В воскресенье в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что Черноморский флот осуществляет "непрерывное слежение" за быстроходным военно-транспортным судном Yuma ВМС США.

Как ранее отмечали в Минобороны РФ, в соответствии с положениями международной конвенции Монтрё, регламентирующей проход турецкими проливами для военных кораблей нечерноморских государств, время пребывания американских военных кораблей в Черном море не должно превысить 21 день.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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