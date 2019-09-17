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17.09.2019
Российская газета

Асимметричный удар: что показала атака дронов на Саудовскую Аравию

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Источник изображения: rg.ru

Йеменская боевая коалиция "Ансурулла" нанесла успешный удар по двум нефтеперерабатывающим предприятиям государственной корпорации Saudi Aramco. Удар был комбинированным: в первой волне шли легкие беспилотники - по всей видимости, для отвлечения внимания ПВО, - за ними на резервуары с нефтью обрушились крылатые ракеты. Зенитные комплексы Patriot, специально закупленные Саудовской Аравией для защиты нефтепромыслов, не отреагировали на цели, летевшие низко над землей.

Коалиция "Ансурулла"состоит из десятков йеменских националистических группировок, ее боевое ядро составляют ополченцы-хуситы, чья война с Саудовской Аравией продолжается с марта 2015 года, когда Эр-Рияд начал крупную военную операцию в Йемене. Несмотря на то, что Саудовская Аравия располагает современным оружием западного производства и опирается на поддержку спецназа Франции и США, асимметричная тактика коалиции позволила ей одержать победу и постепенно укрепить свои позиции, пишет MilitaryWatch.

Стоимость "атаки дронов" оценивается более чем в 300 миллионов долларов в день - столько теряет зависимая от нефти экономика Саудовской Авравии из-за сокращения добычи и производства нефти на 5,7 миллиона баррелей в сутки. Нанесенный нефтеперегонным заводам ущерб еще предстоит оценить, но убытки могут достигнуть нескольких миллиардов долларов, если пострадавшие объекты не будут оперативно восстановлены и запущены в эксплуатацию.

Поскольку Эр-Рияд уже испытывает финансовые затруднения из-за расходов на затянувшуюся кампанию в Йемене и низких цен на нефть в последние годы, способность наносить удары в самую болезненную точку противника может дать "Ансурулле" возможность добиться прекращения войны на выгодных для себя условиях. Мировые цены на нефть выросли в результате атаки, а повторное нападение беспилотников на саудовские нефтепромыслы могут иметь глобальные последствия. В выигрыше от роста цен на нефть окажутся экономики Венесуэлы, Ирана и России, находящиеся под воздействием все более жестких санкций США и их союзников.


Антон Валагин

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Страны
Венесуэла
Иран
Йемен
Россия
Саудовская Аравия
США
Франция
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
БПЛА
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