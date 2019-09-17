"Главкосмос" и голландская ISL подписали контракт на установку пусковых контейнеров для спутников CubeSat
CubeSat.
Источник изображения: hi-news.ru
Москва. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - "Главкосмос" и нидерландская компания "Innovative Space Logistics" (ISL) подписали соглашение об установке восьми контейнеров QuadPack на ракету-носитель "Союз-2" для вывода на орбиту космических аппаратов CubeSat во II квартале 2020 года, сообщает российская компания.
"Было подписано соглашение об установке восьми контейнеров выведения Quadpack размерностью 12U, за интеграцию которых отвечает компания ISL", - говорится в сообщении на сайте "Главкосмоса".
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