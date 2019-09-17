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17.09.2019
ЦАМТО

Атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота "Омск" поразил крылатой ракетой мишень в Тихом океане

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Подлодка "Омск".
Подлодка "Омск".
Источник изображения: iz.ru

ЦАМТО, 16 сентября. В соответствии с планом боевой подготовки 15 сентября с борта атомного подводного крейсера с крылатыми ракетами "Омск" ТОФ в учебных целях из акватории Тихого океана осуществлен пуск крылатой ракеты по надводной мишени.

Противокорабельная крылатая ракета "Гранит" на дистанции около 350 км успешно поразила судно-мишень, имитировавшее надводный корабль условного противника.

Закрытие района проведения стрельбы обеспечивали боевые корабли и вспомогательные суда Приморской флотилии разнородных сил ТОФ, войск и сил на северо-востоке России, а также противолодочные самолеты и истребители МиГ-31 морской авиации флота.

Ранее флагман Тихоокеанского флота Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг" и ракетная катерная ударная группа в составе ракетных катеров "Р-14" и "Р-18" в этом же районе успешно выполнили пуски крылатых ракет "Вулкан" и "Москит", которые поразили цели на дистанциях около 500 км и 130 кмё соответственно.

Управление действиями сил осуществлялось с борта корабля измерительного комплекса "Маршал Крылов", сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г.Владивосток).

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Страны
Россия
Продукция
Гранит
МиГ-31
Москит
Р-14
Проекты
1143 Кречет
1164 Атлант
Военные учения
ТОФ
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