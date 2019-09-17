Сергей Чемезов: Россия ушла от выплат в долларах со своими партнерами по оружейным контрактам несколько лет назад

ЦАМТО, 16 сентября. Россия ушла от выплат в долларах со своими партнерами по оружейным контрактам несколько лет назад. Об этом в интервью РБК заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Мы уже года два или три назад ушли от доллара в расчетах. Поэтому, в основном, у нас разные варианты оплаты бывают: либо в национальной валюте, либо бартерная схема", – сказал С.Чемезов.

Отвечая на вопрос о проблемах с выплатами за поставку вооружений с Китаем и Индией, он отметил, что это уже решенный вопрос.

С.Чемезов также сообщил, что РФ и Индия ведут переговоры по локализации производства С-400.

"Да, с Индией мы тоже обсуждаем локализацию. Очень много техники, на которую мы Индии лицензию продали: самолеты Су-30МКИ; потом танк Т-90; ракеты BrahМos созданы с ними вместе, на их территории, вместе с их учеными", – цитирует "РИА Новости" фрагмент интервью главы "Ростеха" агентству РБК.