ОДК будет использовать VR-технологии в проекте двигателя для Су-57
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) и "Саровский инженерный центр" реализуют проект по интеграции технологии виртуальной реальности в работу по созданию двигателей - в частности, для Су-57, сообщили в пресс-службе Ростеха.
Пилотный проект по интеграции VR-технологии при создании "цифрового двойника" газотурбинного двигателя реализуется в рамках партнерства ОКБ им. А. Люльки и ООО "Саровский инженерный центр".
По данным Ростеха, использование технологии VR решает вопросы визуализации данных, получаемых при использовании "цифровых двойников", делает работу с ними более эффективной и доступной как для конструкторов, так и эксплуатантов. На этапе проектирования технологии VR позволяют быстро выявлять и исправлять ошибки в геометрии деталей, оптимизируя и верифицируя математические модели, используемые в составе "цифрового двойника".
"Цифровой двойник" - виртуальная модель изделия, которая постоянно корректируется по результатам натурных экспериментов и достоверно предсказывает его поведение в течение всего жизненного цикла. В ОДК "цифровые двойники" используются, в частности, при проектировании, производстве, эксплуатации двигателей SaM146, ПД-14, перспективного двигателя большой тяги ПД-35, морских газотурбинных двигателей, двигателя для Су-57", - сказали в пресс-службе.
Ранее индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков в интервью РИА Новости сообщал, что опытные образцы двигателя второго этапа для истребителя пятого поколения Су-57 проходят ресурсные и специальные испытания, а после завершения опытно-конструкторских работ встанут на серийные машины. Контракт на поставку ВКС РФ 76 Су-57 был подписан на форуме "Армия-2019". Первый истребитель будет поставлен военным в этом году.
Су-57 (ранее ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
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