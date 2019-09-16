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16.09.2019
РИА Новости

ОДК будет использовать VR-технологии в проекте двигателя для Су-57

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Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) и "Саровский инженерный центр" реализуют проект по интеграции технологии виртуальной реальности в работу по созданию двигателей - в частности, для Су-57, сообщили в пресс-службе Ростеха.

Пилотный проект по интеграции VR-технологии при создании "цифрового двойника" газотурбинного двигателя реализуется в рамках партнерства ОКБ им. А. Люльки и ООО "Саровский инженерный центр".

"Мы совершенствуем технологии "цифровых двойников" за счет интеграции VR, сенсорных комплексов на основе интернета вещей, облачных вычислений. Эта работа позволяет сокращать сроки вывода продукта на рынок, снижать стоимость разработки и запуска серийного производства, а также уменьшать эксплуатационные расходы. Вся современная продукция конструкторских бюро предприятий ОДК к настоящему времени уже полностью оцифрована", — сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, которого цитирует пресс-служба.

По данным Ростеха, использование технологии VR решает вопросы визуализации данных, получаемых при использовании "цифровых двойников", делает работу с ними более эффективной и доступной как для конструкторов, так и эксплуатантов. На этапе проектирования технологии VR позволяют быстро выявлять и исправлять ошибки в геометрии деталей, оптимизируя и верифицируя математические модели, используемые в составе "цифрового двойника".

"Цифровой двойник" - виртуальная модель изделия, которая постоянно корректируется по результатам натурных экспериментов и достоверно предсказывает его поведение в течение всего жизненного цикла. В ОДК "цифровые двойники" используются, в частности, при проектировании, производстве, эксплуатации двигателей SaM146, ПД-14, перспективного двигателя большой тяги ПД-35, морских газотурбинных двигателей, двигателя для Су-57", - сказали в пресс-службе.

Ранее индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков в интервью РИА Новости сообщал, что опытные образцы двигателя второго этапа для истребителя пятого поколения Су-57 проходят ресурсные и специальные испытания, а после завершения опытно-конструкторских работ встанут на серийные машины. Контракт на поставку ВКС РФ 76 Су-57 был подписан на форуме "Армия-2019". Первый истребитель будет поставлен военным в этом году.

Су-57 (ранее ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.

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Страны
Россия
Продукция
SaM-146
ПАК ФА
ПД-14
ПД-35
Компании
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Истребитель 5 поколения
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