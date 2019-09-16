Войти
16.09.2019
ТАСС

Медкомиссия решила, что самый опытный космонавт России не может готовиться к полету

473
0
0
Космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин
Космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

В Центре подготовки космонавтов сообщили, что Федор Юрчихин не сможет продолжать тренировки по состоянию здоровья

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Медицинская комиссия приняла решение о том, что по состоянию здоровья космонавт Федор Юрчихин не сможет продолжать тренировки и готовиться к космическим полетам в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК). Об этом сообщил в воскресенье ТАСС начальник ЦПК Павел Власов.

"Комиссия делает заключение о том, может ли космонавт продолжать тренировки и, соответственно, готовиться к космическому полету по состоянию здоровья. Такое заключение отрицательное: по состоянию здоровья он не может выполнять тренировки и готовиться к космическому полету", - сказал Власов.

По его словам, дальнейшее решение об уходе космонавта из состава отряда должна принять межведомственная комиссия, для назначения которой потребуется "может быть месяц, может быть два месяца".

Сейчас Юрчихину 60 лет. Из всех космонавтов, которые состоят в отряде, он совершил наибольшее число полетов на орбиту - пять. Первый из них - на американском шаттле в 2002 году, пятый - на "Союзе МС-04" в 2017 году. Также на счету у Юрчихина девять выходов в открытый космос. В ноябре 2018 года он занял пост президента Центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
ЦПК Гагарина
Проекты
Медицина
Похожие новости
24.07.2019
Восьмимесячный эксперимент SIRIUS-20 стартует осенью следующего года
09.07.2019
Каких не берут: космопсихологи о колонизации Марса и женщинах на борту
13.04.2017
Картечь, мачете, лазер: какое оружие космонавты брали с собой на орбиту
17.03.2011
Уверенное второе место
13.07.2007
На Марс космонавты полетят в костюмах из Самары
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.09 11:37
  • 41
Гарантированное ядерное уничтожение: "Метеорит-Н" стерли бы Запад в пыль
  • 16.09 11:13
  • 2
Американские пусковые установки для ракет большой дальности прибыли в Европу
  • 16.09 08:54
  • 8
Новейшая БМП "Курганец-25" – мечта гранатометчика? Нет! Его проклятье
  • 16.09 07:15
  • 27
Ил-112 – долгая дорога в небо
  • 16.09 06:35
  • 20
На полигоне Ашулук "засветилась" необычная пусковая установка С-300
  • 15.09 19:03
  • 24
СМИ Великобритании: Россию «ждет возмездие» за помощь Асаду ("ИноСМИ", Россия)
  • 15.09 18:59
  • 11
Юрий Шмотин: работаем над улучшением двигателя для МС-21
  • 15.09 00:54
  • 3
Путин оценил сотрудничество России и Израиля в военной сфере
  • 15.09 00:38
  • 7
Путин заявил о ценности выходцев с Кавказа в российской армии
  • 14.09 22:02
  • 78
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 14.09 14:22
  • 1931
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.09 12:55
  • 7
"Спрут-СДМ1" против Tulpar: российский легкий танк сравнили с турецким
  • 14.09 12:47
  • 32
В США разрабатываются перехватчики гиперзвуковых ракет
  • 14.09 12:46
  • 40
Российские "Цирконы" уничтожит американская "Валькирия"
  • 13.09 21:25
  • 79
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52