Медкомиссия решила, что самый опытный космонавт России не может готовиться к полету

В Центре подготовки космонавтов сообщили, что Федор Юрчихин не сможет продолжать тренировки по состоянию здоровья

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Медицинская комиссия приняла решение о том, что по состоянию здоровья космонавт Федор Юрчихин не сможет продолжать тренировки и готовиться к космическим полетам в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК). Об этом сообщил в воскресенье ТАСС начальник ЦПК Павел Власов.

"Комиссия делает заключение о том, может ли космонавт продолжать тренировки и, соответственно, готовиться к космическому полету по состоянию здоровья. Такое заключение отрицательное: по состоянию здоровья он не может выполнять тренировки и готовиться к космическому полету", - сказал Власов.

По его словам, дальнейшее решение об уходе космонавта из состава отряда должна принять межведомственная комиссия, для назначения которой потребуется "может быть месяц, может быть два месяца".

Сейчас Юрчихину 60 лет. Из всех космонавтов, которые состоят в отряде, он совершил наибольшее число полетов на орбиту - пять. Первый из них - на американском шаттле в 2002 году, пятый - на "Союзе МС-04" в 2017 году. Также на счету у Юрчихина девять выходов в открытый космос. В ноябре 2018 года он занял пост президента Центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ.