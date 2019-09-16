Трамп и Нетаньяху обсудили возможное соглашения о взаимной обороне между США и Израилем
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото.
Источник изображения: © AFP 2017 / Stephane Mahe
Вашингтон. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Возможности продвижения двустороннего американо-израильского соглашения в оборонной сфере обсудили в субботу президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
"Сегодня я провел телефонный разговор с премьер-министром Нетаньяху для того, чтобы обсудить возможность продвижения соглашения о взаимной обороне между США и Израилем, которое укрепило бы потрясающий альянс между нашими двумя странами", - написал Трамп в своем Twitter.
"Я рассчитываю на продолжение этих дискуссий после выборов в Израиле, когда позже в этом месяце мы встретимся в ООН", - добавил Трамп.
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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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