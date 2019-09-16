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16.09.2019
Интерфакс-АВН

Трамп и Нетаньяху обсудили возможное соглашения о взаимной обороне между США и Израилем

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото.
Источник изображения: © AFP 2017 / Stephane Mahe

Вашингтон. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Возможности продвижения двустороннего американо-израильского соглашения в оборонной сфере обсудили в субботу президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Сегодня я провел телефонный разговор с премьер-министром Нетаньяху для того, чтобы обсудить возможность продвижения соглашения о взаимной обороне между США и Израилем, которое укрепило бы потрясающий альянс между нашими двумя странами", - написал Трамп в своем Twitter.

"Я рассчитываю на продолжение этих дискуссий после выборов в Израиле, когда позже в этом месяце мы встретимся в ООН", - добавил Трамп.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Израиль
США
Персоны
Трамп Дональд
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