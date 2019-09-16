Российские и белорусские летчики тренировались уничтожать танки в ходе совместных учений в Нижегородской области

Санкт-Петербург. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Истребители Су-34 российской армии и штурмовики Су-25 армии Белоруссии уничтожили танковое подразделение условного противника в ходе совместных учений "Щит Союза - 2019", которые проходят в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) в субботу.

"В ходе тактического эпизода звено из четырех многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 Российской Федерации во взаимодействии со звеном истребителей-штурмовиков Су-25 Республики Беларусь нанесли массированные ракетно-бомбовые удары по танкам "противника". В качестве авиационных средств поражения использовались фугасные авиационные бомбы ФАБ-500, осколочно-фугасные авиационные бомбы ОФАБ-250, а также управляемые ракеты ближнего маневренного боя", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что выполнение маневров авиации выполнялось на высоте от 200 метров до 3,5 километра.