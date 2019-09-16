США защитили Европу от России "стальным дождем"

Сухопутные войска (СВ) Министерства обороны Соединенных Штатов развернули в районе Графенвера (Германия) не менее 16 пусковых установок (ПУ) универсальной системы М270А1, сообщает Stars and Stripes.

Соответствующее вооружение вместе с несколькими колесными и гусеничными машинами обслуживания 41-я полевая артиллерийская бригада — единственное подобное американское формирование в Европе — получила в ноябре 2018 года. Размещение М270А1 в Германии СВ США объясняют "демонстрацией неизменной приверженности НАТО и коллективной решимости поддерживать европейскую безопасность".

Издание пишет, что такая система, разработанная еще в конце 1970-х годов, использовалась в начале 1991-го на войне в Персидском заливе, где за свою эффективность получила от иракских солдат прозвище "стальной дождь".

В феврале в сборнике "Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ — 2018" подполковник Дмитрий Чебан и лейтенант Дмитрий Авдонин отметили, что американская Multiple Launch Rocket System (MLRS) является одной из лучших в мире РСЗО.

Одна ПУ М270, установленная на шасси M2 Bradley Fighting Vehicle (BFV), способна менее чем за одну минуту выбрасывать от 2 до 12 высокоточных тактических ракет Army TACtical Missile System (TACMS) Family of Munitions (AFOM) на дальность более 120 километров, изначально размещенных в двух контейнерах по шесть ракет в каждом. В случае использования оружия в качестве реактивной системы залпового огня, когда применяются снаряды MLRS Family of Munitions (MFOM), дальность поражения превышает 60 километров. Обслуживание одной М270 требует трех человек.