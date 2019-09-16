Войти
16.09.2019
Lenta.ru

США защитили Европу от России "стальным дождем"

450
0
0
Источник изображения: Фото: Cpl Jamie Peters RLC / MOD / Wikimedia

Сухопутные войска (СВ) Министерства обороны Соединенных Штатов развернули в районе Графенвера (Германия) не менее 16 пусковых установок (ПУ) универсальной системы М270А1, сообщает Stars and Stripes.

Соответствующее вооружение вместе с несколькими колесными и гусеничными машинами обслуживания 41-я полевая артиллерийская бригада — единственное подобное американское формирование в Европе — получила в ноябре 2018 года. Размещение М270А1 в Германии СВ США объясняют "демонстрацией неизменной приверженности НАТО и коллективной решимости поддерживать европейскую безопасность".

Издание пишет, что такая система, разработанная еще в конце 1970-х годов, использовалась в начале 1991-го на войне в Персидском заливе, где за свою эффективность получила от иракских солдат прозвище "стальной дождь".

В феврале в сборнике "Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ — 2018" подполковник Дмитрий Чебан и лейтенант Дмитрий Авдонин отметили, что американская Multiple Launch Rocket System (MLRS) является одной из лучших в мире РСЗО.

Одна ПУ М270, установленная на шасси M2 Bradley Fighting Vehicle (BFV), способна менее чем за одну минуту выбрасывать от 2 до 12 высокоточных тактических ракет Army TACtical Missile System (TACMS) Family of Munitions (AFOM) на дальность более 120 километров, изначально размещенных в двух контейнерах по шесть ракет в каждом. В случае использования оружия в качестве реактивной системы залпового огня, когда применяются снаряды MLRS Family of Munitions (MFOM), дальность поражения превышает 60 километров. Обслуживание одной М270 требует трех человек.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Ирак
Россия
США
Продукция
Bradley
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Похожие новости
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
13.07.2016
Наедине с Россией
27.05.2015
«Арматами» по санкциям
26.01.2015
Жесткий стиль "исключительно оборонительной" доктрины
30.01.2013
Противоракетный джокер президента
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.09 11:37
  • 41
Гарантированное ядерное уничтожение: "Метеорит-Н" стерли бы Запад в пыль
  • 16.09 11:13
  • 2
Американские пусковые установки для ракет большой дальности прибыли в Европу
  • 16.09 08:54
  • 8
Новейшая БМП "Курганец-25" – мечта гранатометчика? Нет! Его проклятье
  • 16.09 07:15
  • 27
Ил-112 – долгая дорога в небо
  • 16.09 06:35
  • 20
На полигоне Ашулук "засветилась" необычная пусковая установка С-300
  • 15.09 19:03
  • 24
СМИ Великобритании: Россию «ждет возмездие» за помощь Асаду ("ИноСМИ", Россия)
  • 15.09 18:59
  • 11
Юрий Шмотин: работаем над улучшением двигателя для МС-21
  • 15.09 00:54
  • 3
Путин оценил сотрудничество России и Израиля в военной сфере
  • 15.09 00:38
  • 7
Путин заявил о ценности выходцев с Кавказа в российской армии
  • 14.09 22:02
  • 78
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 14.09 14:22
  • 1931
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.09 12:55
  • 7
"Спрут-СДМ1" против Tulpar: российский легкий танк сравнили с турецким
  • 14.09 12:47
  • 32
В США разрабатываются перехватчики гиперзвуковых ракет
  • 14.09 12:46
  • 40
Российские "Цирконы" уничтожит американская "Валькирия"
  • 13.09 21:25
  • 79
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52