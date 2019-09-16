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16.09.2019
Военное обозрение

Кучма: Макрон и Меркель давят на Зеленского с целью "пойти на уступки в адрес России"

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Представитель Украины в контактной группе по урегулированию на Донбассе Леонид Кучма высказался о будущих переговорах в Нормандском формате. В Киеве уже который день говорят о том, что переговоры в таком формате состоятся до конца сентября.

Источник изображения: topwar.ru

По словам Леонида Кучмы, Зеленский уже сейчас сталкивается с "колоссальным давлением". Бывший украинский президент заявил, что у него лично "не большой надежды на грядущие переговоры".

Кучма утверждает, что Эммануэль Макрон и Ангела Меркель намерены подталкивать Владимира Зеленского "пойти на уступки в адрес России".

Кучма:

Ему (Зеленскому) там будет очень трудно, ведь он будет один против трёх человек.

По заявлению украинского представителя в контактной группе, Германия и Франция будут предпринимать усилия по убеждению Зеленского провести местные выборы в неподконтрольных Киеву районах. "Давят уже сейчас".

Кучма:

Они готовы толкать Зеленского к тому, чтобы выборы там были проведены без какого-либо украинского контроля. А я говорю о том, что выборы там могут быть проведены только после перехода границы с Россией под контроль со стороны наших пограничников.

По всей вероятности, Леонид Кучма, делая такие заявления, не ознакомился со словами нового главы МИД Украины, заявившего о том, что в отношениях с Россией начал просматриваться позитив.

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Германия
Россия
Украина
Франция
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