"Роскосмос" заказал создание в 2020г опытного образца ионного двигателя для полетов на другие планеты

Вид на Землю из космоса. Архивное фото.

Москва. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Опытный образец электроракетного двигателя с повышенным импульсом тяги планируется изготовить в России в следующем году, следует из материалов портала госзакупок.

Согласно данным портала, госкорпорация проводит научно-исследовательскую работу "Форсаж". Она посвящена исследованию "технологий создания ракетных двигателей, двигательных и энергетических установок изделий перспективной ракетно-космической техники".

Среди прочего подрядчик должен будет "изготовить опытный образец ионного двигателя с газоразрядной камерой с магнитным полем, формируемым постоянными магнитами и немагнитным фланцем ионно-оптической системы для лабораторных испытаний".

Работы будут выполняться для решения "ключевых проблем при создании электроракетного двигателя с повышенным импульсом тяги".

Как отмечают ученые, подобный тип двигателя являются одним из наиболее предпочтительных для использования в межпланетных исследовательских полетах.

Согласно данным портала, госкорпорация "Роскосмос" проводит научно-исследовательскую работу "Форсаж". Она посвящена исследованию "технологий создания ракетных двигателей, двигательных и энергетических установок изделий перспективной ракетно-космической техники". На выполнение очередного этапа НИР выделено 525 млн рублей.

Ионный двигатель - одна из разновидностей электрического ракетного двигателя. Принцип работы двигателя основан на создании реактивной тяги на базе ионизированного газа, разогнанного до высоких скоростей в электрическом поле.