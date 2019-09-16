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16.09.2019
Военное обозрение

SIG Sauer заявила, что создаст прототипы оружия нового поколения для ВС США

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На оборонной выставке DSEI 2019, проходящей в эти дни в Лондоне, компания SIG Sauer публично обнародовала свою заявку на участие в программе армии США "Оружие нового поколения" (NGSW). Об этом сообщает военный вестник Janes 360.

Источник изображения: topwar.ru

Программа перспективного стрелкового оружия Сухопутных сил Соединенных Штатов, известная Next Generation Squad Weapons (NGSW) обретает все более отчетливые очертания SIG Sauer был отобран армией США, наряду с General Dynamics-OTS и Textron Systems, для следующего этапа программы.

Целью NGSW является замена имеющегося на данный момент в распоряжении Пентагона стрелкового вооружения, а именно карабинов M4 и пулеметов M249, на перспективные образцы калибра 6,8 мм. Предполагается, что новое оружие будет более мобильным, обладать повышенной огневой мощью и смертоносностью.

Источник изображения: topwar.ru

Решение, представленное SIG Sauer, базируется на новом гибридном патроне 6,8 51 мм, пулемете MG-6.8, штурмовой винтовке SPEAR, а также электрооптических прицельных устройствах. Весь комплекс является результатом инвестиций компании в размере 40 миллионов долларов США в течение двухлетнего периода.

Гибридный патрон 6,851-мм разработки SIG Sauer

Источник изображения: topwar.ru

Ядром системы является гибридный патрон 6,851-мм. Гибридный он потому, что патрон является составным. Инновация, о которой заявляет компания, заключается в соединении стальной основы с латунной гильзой. Латунь используется в разработке огнестрельного оружия более века, а ее свойства при применении в боеприпасах и огнестрельном оружии хорошо известны и освоены.

Чтобы удовлетворить требования армии США в отношении боеприпасов - на 20% легче и на 30% мощнее, чем у существующих патронов НАТО 7,6251 мм (такие данные приводит Janes), SIG Sauer запатентовал новый метод крепления стальной основы.

SIG Sauer уже победила в конкурсе Modular Handgun System, выиграв тендеры как на основной армейский пистолет как в сухопутных силах, так и в ВВС, со своим модульным Sig Sauer P320: он принят на вооружение с незначительными модификациями в двух разных видах, получивших наименования M17/M18.

Источник изображения: topwar.ru

Штурмовая винтовка NGSW-R в версии SIG Sauer

NGSW-R (штурмовая винтовка) и NGSW-AR (пулемет) должны иметь двухсторонние органы управления; пламегаситель, съёмный глушитель; оружейный ремень с быстроразъемными креплениями; режимы стрельбы полуавтомат и автомат. Перспективные штурмовые винтовки должны быть устойчивы к коррозии, быть пригодными для работы в любых погодных условиях. Быстросъемные магазины должны быть взаимозаменяемые между обоими видами оружия.

Источник изображения: topwar.ru

Легкий пулемет NGSW-АR в версии SIG Sauer

Прототип представленной SIG Sauer винтовки NGSW-R внешне мало отличается от карабинов M-4 и винтовок М-16. Однако это стандартная ситуация для многих производителей современного оружия: М-16 отличается отменной эргономикой, а заточенная по винтовку инфраструктура упрощает ее внедрение в войска. Она отличается свободно плавающей усиленной ствольной накладкой, боковой рукояткой перезаряжения, складным прикладом. На нее устанавливается перспективный глушитель. Сверхлегкий пулемет NGSW-AR использует быстросъемные сменные магазины. На нем также установлена удлиненная планка Пикаттини для установки дополнительного оборудования.

Победитель тендера получил контракт на поставку минимум 250 000 единиц оружия.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M249
M4 Carbine
Град РСЗО
Компании
General Dynamics
SIG Sauer
Textron
Проекты
NATO
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