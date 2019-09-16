Три советских самолета вошли в пятерку лучших истребителей холодной войны

Интенсивная конкуренция между СССР и США в оборонной сфере в ходе привела к гонке вооружений, частью которой стала разработка истребителей.

Изначально СССР имел преимущество за счет МиГ-15 и МиГ-17, превосходивших американский F-86 Sabre во время Корейской войны. После окончания боевых действий Соединенные Штаты увеличили финансирование военной авиации, в результате чего был создан один из самых удачных истребителей третьего поколения - F-4 Phantom. В СССР после смерти Сталина стали уделять меньше внимания развитию авиации, сконцентрировавшись на создании ракет и ядерного оружия, что привело к некоторому отставанию. Затем, спустя почти 30 лет, были созданы самолеты четвертого поколения, а к концу холодной страны в обеих странах активно велись разработки машин пятого поколения.

Интернет-журнал Military Watch Magazine составил список лучших истребителей холодной войны. В него вошли два американских и три советских самолета.

F-14D Super Tomcat

Эта модификация F-14 стала последним истребителем холодной войны, так как ее приняли на вооружение всего за несколько месяцев до распада СССР. Ненадежные и маломощные двигатели Pratt & Whitney TF-30 заменили на GE F110-400. Это привело не только к ощутимому увеличению тяги, но и к повышению надежности, так как старый двигатель был проблемным. Самолет получил "стеклянную кабину", новую авионику, обновленные системы РЭБ и мощную РЛС. Также истребитель оснастили инфракрасной системой поиска и сопровождения целей, что позволяло ему "охотиться" с выключенным радаром.

F-14D был самым тяжелым из западных истребителей. В его арсенал входили ракеты "воздух-воздух" большой дальности AIM-54 Phoenix. Они могли развивать гиперзвуковую скорость и, как и советская Р-33, применяться в режиме "выстрелил-забыл".

Несмотря на ограниченный практический потолок (около 16 км), а также довольно высокие требования к техническому обслуживанию, F-14D был одним из лучших истребителей холодной войны. Он сочетал функции истребителя и перехватчика с высокой маневренностью, отличной ситуативной осведомленностью, большой скоростью и дальностью полета и мощным вооружением.

МиГ-31

Первый советский боевой реактивный самолет четвертого поколения МиГ-31 был спроектирован как специальный сверхзвуковой высотный всепогодный перехватчик дальнего радиуса действия. Одним из его главных преимуществ считается мощная РЛС "Заслон". На момент принятия на вооружение МиГ-31 превосходил все западные истребители по дальности обнаружения и поражения целей. Высочайшая скорость и высокий практический потолок (21,5 км) позволяли ему передавать значительную кинетическую энергию своим боеприпасам, что делало их еще более опасными для противника.

МиГ-31 не имел себе равных по высоте и мог поражать вражеские самолеты на расстоянии до 120 километров (с ранней версией ракеты Р-33), а затем и до 300 километров. Также он мог нести ракеты средней дальности Р-40 с более тяжелой боевой частью, уклониться от которых было еще сложнее.

Су-27

Су-27 начали эксплуатировать в 1985 году. Он был создан, чтобы превзойти американский F-15C, который к тому времени обладал значительными преимуществами в сравнении с советскими МиГ-21 и МиГ-23 третьего поколения.

"Фланкер", как его называют в странах НАТО, стал первым советским истребителем четвертого поколения, созданным для завоевания превосходства в воздухе. Большая полезная нагрузка, ракеты "воздух-воздух" Р-27 и чрезвычайно мощная импульсно-доплеровская РЛС Н001 (а позже более современные ракеты и радар) делали этот самолет грозным противником. Су-27 не имел себе равных по маневренности, что давало ему преимущество как в обычном воздушном бою, так и в бою, ведущемся за пределами дальности видимости, так как позволяло уклоняться от вражеских ракет большой дальности.

Дальность полета, высокие скорость и практический потолок истребителя делали его идеальным для проникновения в зону ПВО противника и обеспечения превосходства в его воздушном пространстве. Это делало Су-27 идеальным дополнением к тактическим фронтовым бомбардировщикам Су-24.

Развитие истребителя и создание его модификаций вынудило США ускорить программу создания самолета пятого поколения, чтобы эффективнее противостоять "Фланкеру". По этой же причине были разработаны ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM для F-15C.

Усовершенствованный двухместный вариант Су-27 - истребитель Су-30 - появился уже после окончания холодной войны. Он получил двигатели с управляемым вектором тяги, что обеспечило ему сверхманевренность, а также более высокую полезную нагрузку и увеличенную дальность полета.

F-15C Eagle

F-15C Eagle был запущен в производство в 1978 году, всего через два года после начала эксплуатации F-15A. Новая модификация значительно превосходила своих предшественников. Разработанный с учетом опыта Вьетнамской войны и в качестве замены F-4E Phantom, новый истребитель отличался высокой маневренностью, мощной РЛС, большой дальностью и высокой полезной нагрузкой, обеспечивавшей ему преимущество перед советскими самолетами второго и третьего поколений. Он представлял собой своеобразный ответ истребителю-перехватчику МиГ-25.

В отличие от F-14 Tomcat, F-15 не получил гиперзвуковых ракет или ракет большой дальности. Его основным вооружением стали ракеты AIM-7 Sparrow средней дальности, устаревшие к концу холодной войны.

Улучшения в конструкцию самолета вносят до сих пор. F-15 остается самым мощным и самым распространенным западным истребителем четвертого поколения. Ожидается, что в скором времени он получит новую ракету AIM-260.

МиГ-25

МиГ-25 был создан в качестве истребителя-перехватчика третьего поколения, однако он значительно опередил свое время по целому ряду характеристик, что позволило на равных сражаться с самолетами четвертого поколения. МиГ-25 остается самым быстрым боевым самолетом, когда-либо поступавшим на вооружение. Также он способен вести бой на большой высоте, именно на нем был установлен один из мировых рекордов высоты - 37 650 метров.

Сообщалось, что во время холодной войны вооруженные ракетами Р-40 иракские и сирийские "двадцать пятые" уничтожили несколько западных истребителей третьего и четвертого поколений. МиГ-25 часто оказывались почти неуязвимыми для огня противника. Управляемые советскими летчиками самолеты неоднократно совершали полеты над Синайским полуостровом, находившимся в то время под контролем Израиля, не получая никакого ущерба. Израиль обладал современными на тот момент западными истребителями и средствами ПВО, однако так и не смог перехватить МиГ-25. Даже в руках иностранных летчиков они оставались чрезвычайно опасным противником для самых современных модификаций F-14 и F-15.

По мнению автора статьи, если бы "двадцать пятые" оснастили новой РЛС, авионикой и новым вооружением, они и сегодня оставались бы очень грозными истребителями.

Илья Максимов