Четыре компании застрахуют пуск последней ракеты "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-15" на 4,2 млрд руб

Москва. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Госкорпорация "Роскосмос" заплатит почти 267 млн рублей за страхование пуска последней ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" четырем страховым компаниям, следует из данных системы "Спарк-маркетинг".

Госкорпорация разместила закупку по поиску компании, которая застрахует пуск ракеты, полет и стыковку "Союза МС-15" с Международной космической станцией. За страховой полис Роскосмос готов заплатить 266 млн 913 тыс. рублей. При этом страховая сумма составляет 4 млрд 236 млн рублей.

Решением комиссии победителями признан пул из четырех страховых компаний: "СОГАЗ", "Ингосстрах", "Мегарусс-Д" и "Согласие".

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-15" отправится на МКС 25 сентября 2019 года с космодрома Байконур. В состав экипажа входят российский космонавт Олег Скрипочка, американка Джессика Меир, а также первый астронавт Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа Аль Мансури.