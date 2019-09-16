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16.09.2019
Интерфакс-АВН

Четыре компании застрахуют пуск последней ракеты "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-15" на 4,2 млрд руб

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Старт ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-11"
Старт ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-11".
Источник изображения: © РИА Новости, Григорий Сысоев

Москва. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Госкорпорация "Роскосмос" заплатит почти 267 млн рублей за страхование пуска последней ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" четырем страховым компаниям, следует из данных системы "Спарк-маркетинг".

Госкорпорация разместила закупку по поиску компании, которая застрахует пуск ракеты, полет и стыковку "Союза МС-15" с Международной космической станцией. За страховой полис Роскосмос готов заплатить 266 млн 913 тыс. рублей. При этом страховая сумма составляет 4 млрд 236 млн рублей.

Решением комиссии победителями признан пул из четырех страховых компаний: "СОГАЗ", "Ингосстрах", "Мегарусс-Д" и "Согласие".

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-15" отправится на МКС 25 сентября 2019 года с космодрома Байконур. В состав экипажа входят российский космонавт Олег Скрипочка, американка Джессика Меир, а также первый астронавт Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа Аль Мансури.

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ОАЭ
Россия
США
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
Союз РН
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