Вторая НАПЛ класса "Кальвари" может быть принята на вооружение ВМС Индии до конца сентября
ЦАМТО, 13 сентября. Как планируется, церемония принятия на вооружение ВМС Индии второй из шести строящихся по лицензии НАПЛ класса "Скорпен" ("Кальвари") состоится на военно-морской верфи в Мумбаи 28 сентября.
По информации Jane's Defence Weekly, мероприятие должно состояться в указанный срок, несмотря на то, что ранее (в июне) источники издания в ВМС заявляли, что ввод подлодки в эксплуатацию будет перенесен на 2020 год с целью устранения 36 замечаний и недостатков, обнаруженных при приемке НППЛ "Хандери". В числе основных замечаний были названы "неприемлемо" высокие уровни шума двигателя и гребного винта.
На текущий момент неизвестно, были ли обнаруженные недостатки устранены или же их устранением подрядчик займется после принятия НАПЛ "Хандери" на вооружение.
Как сообщал ЦАМТО, начальные контракты общей стоимостью в 187,98 млрд. рупий, предусматривающие постройку шести НАПЛ класса "Скорпен", правительство Индии подписало с французскими и индийскими компаниями в рамках "Проекта 75" в октябре 2005 года. Постройка подлодок осуществляется в соответствии с соглашением о передаче технологий компанией Mazagon Dock Limited (ныне Mazagon Dock Shipbuilders Limited) при участии французской Naval Group (ранее DCNS). В феврале 2010 года, наряду с очередным пересмотром графика поставок субмарин, стоимость проекта была увеличена до 235,62 млрд. рупий (3,6 млрд. долл.). График поставки НАПЛ класса "Скорпен" пересматривался несколько раз. Первоначальный план предусматривал поставку первой субмарины в 2012 году, остальные подлодки планировалось передать с интервалом в один год до 2017 года. На текущий момент передачу всех шести НАПЛ ВМС Индии планируется завершить к 2022 году. Новые НАПЛ заменят устаревшие подлодки класса "Синдукуш" ("Кило") и "Шишумар" (Тип 209/1500).
Строительство головной НАПЛ серии началось в декабре 2006 года. ВМС Индии НАПЛ "Кальвари" была передана 21 сентября и вошла в боевой состав флота 14 декабря 2017 года с опозданием почти на 6 лет. При этом она до сих пор не оснащена торпедами, поскольку в мае 2016 года Министерство обороны Индии аннулировало подписанный в 2010 году контракт на поставку 98 торпед "Блэк Шарк" итальянской компании WASS (Whitehead Alenia Sistemi Subacquei), которая является подразделением итальянской группы Leonardo-Finmeccanica, все связи с которой были приостановлены из-за коррупционного скандала.
Третья подлодка, "Карандж" (Karanj), в настоящее время проходит испытания. Ожидается, что она также будет принята на вооружение ВМС Индии до конца года.
Спуск на воду четвертой подводной лодки серии, "Вела" (Vela), состоялся в мае 2019 года.
Две оставшиеся НАПЛ, "Вагир" (Vagir) и "Вагшир" (Vagsheer), находятся на различных стадиях строительства.
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