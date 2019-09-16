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16.09.2019
ЦАМТО

Вторая НАПЛ класса "Кальвари" может быть принята на вооружение ВМС Индии до конца сентября

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Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 13 сентября. Как планируется, церемония принятия на вооружение ВМС Индии второй из шести строящихся по лицензии НАПЛ класса "Скорпен" ("Кальвари") состоится на военно-морской верфи в Мумбаи 28 сентября.

По информации Jane's Defence Weekly, мероприятие должно состояться в указанный срок, несмотря на то, что ранее (в июне) источники издания в ВМС заявляли, что ввод подлодки в эксплуатацию будет перенесен на 2020 год с целью устранения 36 замечаний и недостатков, обнаруженных при приемке НППЛ "Хандери". В числе основных замечаний были названы "неприемлемо" высокие уровни шума двигателя и гребного винта.

На текущий момент неизвестно, были ли обнаруженные недостатки устранены или же их устранением подрядчик займется после принятия НАПЛ "Хандери" на вооружение.

Как сообщал ЦАМТО, начальные контракты общей стоимостью в 187,98 млрд. рупий, предусматривающие постройку шести НАПЛ класса "Скорпен", правительство Индии подписало с французскими и индийскими компаниями в рамках "Проекта 75" в октябре 2005 года. Постройка подлодок осуществляется в соответствии с соглашением о передаче технологий компанией Mazagon Dock Limited (ныне Mazagon Dock Shipbuilders Limited) при участии французской Naval Group (ранее DCNS). В феврале 2010 года, наряду с очередным пересмотром графика поставок субмарин, стоимость проекта была увеличена до 235,62 млрд. рупий (3,6 млрд. долл.). График поставки НАПЛ класса "Скорпен" пересматривался несколько раз. Первоначальный план предусматривал поставку первой субмарины в 2012 году, остальные подлодки планировалось передать с интервалом в один год до 2017 года. На текущий момент передачу всех шести НАПЛ ВМС Индии планируется завершить к 2022 году. Новые НАПЛ заменят устаревшие подлодки класса "Синдукуш" ("Кило") и "Шишумар" (Тип 209/1500).

Строительство головной НАПЛ серии началось в декабре 2006 года. ВМС Индии НАПЛ "Кальвари" была передана 21 сентября и вошла в боевой состав флота 14 декабря 2017 года с опозданием почти на 6 лет. При этом она до сих пор не оснащена торпедами, поскольку в мае 2016 года Министерство обороны Индии аннулировало подписанный в 2010 году контракт на поставку 98 торпед "Блэк Шарк" итальянской компании WASS (Whitehead Alenia Sistemi Subacquei), которая является подразделением итальянской группы Leonardo-Finmeccanica, все связи с которой были приостановлены из-за коррупционного скандала.

Третья подлодка, "Карандж" (Karanj), в настоящее время проходит испытания. Ожидается, что она также будет принята на вооружение ВМС Индии до конца года.

Спуск на воду четвертой подводной лодки серии, "Вела" (Vela), состоялся в мае 2019 года.

Две оставшиеся НАПЛ, "Вагир" (Vagir) и "Вагшир" (Vagsheer), находятся на различных стадиях строительства.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Италия
Франция
Компании
DCNS
Leonardo
Mazagon Dock
Проекты
2020-й год
209 тип
Проект-75
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