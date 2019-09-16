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16.09.2019
Интерфакс-АВН

Первый пуск спутника "Кондор-ФКА" запланирован на 2020 год, второй - на 2021

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Кондор-ФКА
Макет трансформируемого антенного устройства для малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА».
Источник изображения: http://www.spacecorp.ru/

Москва. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - АО "ВПК" НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") планирует в следующем году провести первый пуск малого радиолокационного космического аппарата "Кондор-ФКА", сообщил генеральный директор объединения Александр Леонов.

"Одним из крупнейших проектов в области космоса на сегодняшний день является создание космических аппаратов "Кондор-ФКА" и космической системы по заказу госкорпорации "Роскосмос". Первый пуск малого радиолокационного космического аппарата "Кондор-ФКА" мы планируем в 2020 году, а второй в 2021", - сказал Леонов в интервью, опубликованном в корпоративном издании КТРВ "Точно в цель".

Он напомнил, что в августе прошедшего года НПО машиностроения выиграло конкурс по модернизации этой космической системы. "В этой связи начаты работы по КА "Кондор-ФКА-М" - радиолокационному космическому аппарату нового поколения с заявленными техническими характеристиками на уровне мировых", - сказал Леонов .

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Страны
Россия
Компании
Корпорация ТРВ
НПО машиностроения
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Кондор ДЗЗ
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