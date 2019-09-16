Первый пуск спутника "Кондор-ФКА" запланирован на 2020 год, второй - на 2021

Москва. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - АО "ВПК" НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") планирует в следующем году провести первый пуск малого радиолокационного космического аппарата "Кондор-ФКА", сообщил генеральный директор объединения Александр Леонов.

"Одним из крупнейших проектов в области космоса на сегодняшний день является создание космических аппаратов "Кондор-ФКА" и космической системы по заказу госкорпорации "Роскосмос". Первый пуск малого радиолокационного космического аппарата "Кондор-ФКА" мы планируем в 2020 году, а второй в 2021", - сказал Леонов в интервью, опубликованном в корпоративном издании КТРВ "Точно в цель".

Он напомнил, что в августе прошедшего года НПО машиностроения выиграло конкурс по модернизации этой космической системы. "В этой связи начаты работы по КА "Кондор-ФКА-М" - радиолокационному космическому аппарату нового поколения с заявленными техническими характеристиками на уровне мировых", - сказал Леонов .