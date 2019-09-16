США направят в Сирию около 150 военных для совместного патрулирования с Турцией - газета

Вашингтон. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - США готовятся направить на северо-восток Сирии около 150 военнослужащих для проведения наземного патрулирования вместе с турецкими войсками, сообщает The New York Times.

Новое развертывание войск является частью серии военных и дипломатических шагов, предпринятых США в последние недели для разрядки напряженности с Турцией из-за американской поддержки сирийских курдов, отмечает издание.

Американские военные и дипломатические чиновники отказались публично комментировать предстоящее развертывание, заявив, что окончательное утверждение данного плана зависит от успеха первоначального совместного наземного патрулирования.

Представитель Минобороны США сообщил CNN, что военные рассматривают возможность отправки небольшого количества войск в Сирию, чтобы помочь создать буферную зону на границе Сирии и Турции, но никаких решений еще не принято.

"В то время, как мы работаем над реализацией указа президента о выводе войск из Сирии целенаправленным и скоординированным образом, уровень сил будет диктоваться условиями на местах. (...) По соображениям безопасности мы не будем обсуждать цифры или сроки", - заявил CNN представитель Пентагона Шон Робертсон.

В настоящее время, согласно The New York Times, в Сирии находится менее 1 тыс. американских военных, которые борются с остатками ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ).

Президент Трамп объявил в декабре, что он выведет все американские войска из Сирии, что привело к отставке тогдашнего министра обороны Джеймса Мэттиса.

8 сентября военнослужащие Турции и США начали патрулирование в зоне безопасности на северо-востоке Сирии.

Анкара и Вашингтон в августе после нескольких месяцев консультаций достигли соглашения о начале создания зоны безопасности в Сирии на границе с Турцией.