Запугать Россию: США продадут Польше F-35

Госдеп США одобрил продажу Польше F-35

Польша рассчитывает получить 32 американских F-35 со скидкой, хотя Пентагон уже назвал стоимость самолетов - $6,5 млрд. В Варшаве сделку с Вашингтоном называют важнейшей в истории и говорят о вхождении ВВС страны в новую эпоху. Однако пока разрешение на продажу F-35 одобрил лишь Госдеп.

Варшава надеется, что покупка 32 боевых самолетов F-35 обойдется ей значительно дешевле указанных Пентагоном $6,5 млрд. По словам министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака, речь идет об истребителях, продажу которых польской стороны накануне одобрил Госдеп.

"Та цена, которая названа госдепартаментом, это цена максимальная. Год назад, когда мы покупали систему Patriot, максимальная цена была $10,5 млрд. В ходе переговоров мы добились цены в неполных $5 млрд", - добавил Блащак.

Он также отметил, что конгресс США должен одобрить продажу 32 истребителей F-35 Польше в течении 15 дней. По его мнению, данная сделка станет важнейшей в истории польской армии.

"Это наиважнейший в истории контракт для Войска польского, это вхождение польских воздушных сил в новую эпоху. Это создание возможностей воздушных сил, которыми они до настоящего времени не обладали", - цитирует РИА "Новости" слова Блащака.

В то же время в Пентагоне заявили, что продажа самолетов Польше "поможет целям внешней политики и национальной безопасности США", потому что усилит союзника страны по НАТО.

"Предлагаемая продажа F-35 даст Польше значимый оборонный потенциал для отражения агрессии в регионе и обеспечит принцип оперативной совместимости с вооруженными силами США", - говорится в сообщении ведомства.

В минобороны США также подчеркнули, что данная сделка "не приведет к изменению военного баланса в регионе".

При этом покупка F-35 связана с тем, что польские военные решили заменить самолеты Миг-29 и Су-22 советского производства. Об этом в начале августа сообщило издание Dziennik Gazeta Prawna.

По его данным, польская армия с 4 марта приостановила полеты Миг-29 из-за катастрофы с одним из этих самолетов. Несмотря на то, что пилоту удалось спастись, военные решили прекратить использование данных истребителей.

Однако старые Миг-29 и Су-22 не являются единственной проблемой авиации Польши: ВВС страны также испытывают трудности с американскими самолетами. По данным аналитиков, в боевой готовности находится всего 20% из 48 истребителей F-16, которые есть на вооружении армии Польши.

К слову, покупка 32 самолетов F-35 не решит вопрос нехватки истребителей. Дело в том, что поставка самолет займет несколько лет. К тому же понадобится время для доведения F-35 до боевой готовности и обучения пилотов.

Одной из причин покупки новых самолетов со стороны Польши является антироссийская политика, которую проводит Варшава в последние годы. К примеру, Польша согласилась разместить большее количество военных США на своей территории. По словам главы польского МИД Яцека Чапутовича, это позволит сильнее "сдерживать Россию".

"Присутствие американских войск в Польше играет очень важную, сдерживающую роль, намного более важную, нежели их дальнейшее присутствие на Западе. Россия дважды подумает, прежде чем прибегнуть к военным средствам, если увидит присутствие международных войск в Польше, тем более американских", - сказал Чапутович.

Он также указал, что США и Польша должны конкретизировать планы по перемещению некоторой части американских солдат в Восточную Европу.

При этом в России негативно воспринимают инициативу Польши о размещении военных США. По мнению члена оборонного комитета Совфеда Франца Клинцевича, сама идея сдерживания России является абсурдной.

"Зачем "сдерживать Россию", впустую расходуя на это материальные и людские ресурсы, создавая обстановку психоза в собственной стране, если мы и в мыслях не держим прибегать к силовым средствам решения каких-то международных проблем", - цитирует слова Клинцевича РИА "Новости".

Сенатор подчеркнул, что реализация инициативы Польши усилит военную напряженность в Европе.

"Что касается России, то мы готовы к любому развитию событий, оставляя за собой применение ответных мер", - подытожил Клинцевич.

Алексей Поплавский