России нужны гарантии, что Запад не будет развертывать у себя ракеты США
Герб на ограде здания министерства обороны РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. РФ рассчитывает услышать от Запада заверения о неприемлемости развертывания на их территории ракет США средней и меньшей дальности, сообщает министерство обороны РФ.
"В сложившейся ситуации вместо различного рода инсинуаций на тему Договора, который был разрушен США, рассчитываем услышать от западных партнеров заверения о неприемлемости развертывания на их территории американских ракет наземного базирования средней и меньшей дальности, к разработке которых уже приступила американская сторона", - говорится в заявлении.
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