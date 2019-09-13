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13.09.2019
РИА Новости

России нужны гарантии, что Запад не будет развертывать у себя ракеты США

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Герб на ограде здания министерства обороны РФ
Герб на ограде здания министерства обороны РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. РФ рассчитывает услышать от Запада заверения о неприемлемости развертывания на их территории ракет США средней и меньшей дальности, сообщает министерство обороны РФ.

"В сложившейся ситуации вместо различного рода инсинуаций на тему Договора, который был разрушен США, рассчитываем услышать от западных партнеров заверения о неприемлемости развертывания на их территории американских ракет наземного базирования средней и меньшей дальности, к разработке которых уже приступила американская сторона", - говорится в заявлении.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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