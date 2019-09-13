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13.09.2019
Интерфакс-АВН

Сторожевик Балтфлота провел ракетные стрельбы в море

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Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый"
Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый".
Источник изображения: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Москва. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Сторожевой корабль Балтфлота "Ярослав Мудрый" провел ракетные стрельбы в море, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе флота.

"Экипажем СКР были выполнены практические ракетно-артиллерийские стрельбы из корабельного зенитно-ракетного комплекса "Кинжал" и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Кортик", в ходе которых авиация условного противника была уничтожена", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, в роли условного противника выступили фронтовые бомбардировщика Су-24М и противолодочные вертолеты Ка-27 морской авиации флота. Стрельба выполнялась по имитированным воздушным целям.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-27
Кинжал ЗРК
Кортик
Су-24
Су-24М
Ярослав Мудрый
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