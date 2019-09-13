Сторожевик Балтфлота провел ракетные стрельбы в море

Москва. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Сторожевой корабль Балтфлота "Ярослав Мудрый" провел ракетные стрельбы в море, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе флота.

"Экипажем СКР были выполнены практические ракетно-артиллерийские стрельбы из корабельного зенитно-ракетного комплекса "Кинжал" и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Кортик", в ходе которых авиация условного противника была уничтожена", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, в роли условного противника выступили фронтовые бомбардировщика Су-24М и противолодочные вертолеты Ка-27 морской авиации флота. Стрельба выполнялась по имитированным воздушным целям.