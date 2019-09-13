Сторожевик Балтфлота провел ракетные стрельбы в море
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Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый".
Источник изображения: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Москва. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Сторожевой корабль Балтфлота "Ярослав Мудрый" провел ракетные стрельбы в море, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе флота.
"Экипажем СКР были выполнены практические ракетно-артиллерийские стрельбы из корабельного зенитно-ракетного комплекса "Кинжал" и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Кортик", в ходе которых авиация условного противника была уничтожена", - сообщили в пресс-службе.
По ее данным, в роли условного противника выступили фронтовые бомбардировщика Су-24М и противолодочные вертолеты Ка-27 морской авиации флота. Стрельба выполнялась по имитированным воздушным целям.
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