При всех флотах создадут филиалы Нахимовского училища

При всех флотах появятся филиалы Нахимовского училища. Об этом президент рассказал в Ботлихе на встрече с дагестанскими ополченцами, сражавшимися с международными террористами в 1999 году.

"Я дал указание Минобороны на всех флотах сделать филиалы Нахимовского Петербургского училища", - сообщил Владимир Путин.

Планируется обмен кадрами и методиками. "Ребята должны ездить с одного флота на другой, смотреть", - пояснил замысел глава государства.

Президент заявил, что раньше в армии не очень хотели служить, а сейчас во все военные училища очередь.

Кира Латухина (Ботлих)