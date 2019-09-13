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13.09.2019
Российская газета

При всех флотах создадут филиалы Нахимовского училища

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Источник изображения: rg.ru

При всех флотах появятся филиалы Нахимовского училища. Об этом президент рассказал в Ботлихе на встрече с дагестанскими ополченцами, сражавшимися с международными террористами в 1999 году.


"Я дал указание Минобороны на всех флотах сделать филиалы Нахимовского Петербургского училища", - сообщил Владимир Путин.

Планируется обмен кадрами и методиками. "Ребята должны ездить с одного флота на другой, смотреть", - пояснил замысел глава государства.

Президент заявил, что раньше в армии не очень хотели служить, а сейчас во все военные училища очередь.


Кира Латухина (Ботлих)

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Путин Владимир
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