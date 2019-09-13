При всех флотах создадут филиалы Нахимовского училища
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При всех флотах появятся филиалы Нахимовского училища. Об этом президент рассказал в Ботлихе на встрече с дагестанскими ополченцами, сражавшимися с международными террористами в 1999 году.
"Я дал указание Минобороны на всех флотах сделать филиалы Нахимовского Петербургского училища", - сообщил Владимир Путин.
Планируется обмен кадрами и методиками. "Ребята должны ездить с одного флота на другой, смотреть", - пояснил замысел глава государства.
Президент заявил, что раньше в армии не очень хотели служить, а сейчас во все военные училища очередь.
Кира Латухина (Ботлих)
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