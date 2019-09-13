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13.09.2019
Российская газета

Венесуэла перебросила комплексы "Печора-2М" к границе с Колумбией

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Источник изображения: rg.ru

Резко обострились отношений между Колумбией и Венесуэлой. Власти обоих государств обвиняют друг друга в поддержке антиправительственных сил.

10 сентября Боливарианские Национальные вооруженные силы начали учения на границе с соседним государством.

Предпринимаются меры по укреплению противоздушной обороны. Так, замечен воинский конвой, в составе которого находятся модернизированные зенитные ракетные комплексы "Печора-2М", созданные Россией совместно с Белоруссией.

Эти боевые машины выполнены на минском шасси МЗКТ-8021, которое обладает хорошей подвижностью и может перемещаться по шоссе со скоростью до 60 км/ч.

Обновленная цифровая начинка значительно повысила возможности по обнаружению средств воздушного нападения. Современная оптико-электронная система с тепловизионным каналом обеспечивает работу в скрытом режиме.

Прошедшие серьезный апгрейд ракеты могут уничтожать разнообразные цели (самолеты, вертолеты, крылатые ракеты), летящие на высотах от 20 до 20 000 метров на дальности до 32 000 метров.

Это оружие успешно освоено венесуэльскими военными в ходе различных практических занятий.

Кроме ЗРК "Печора-2М", венесуэльцы обладают и другими эффективным оружием ПВО: ЗРК "Бук-2МЭ", ЗРС С-300ВМ "Антей-2500", ПЗРК "Игла-С", а также модернизированными ЗУ-23/ЗОМ1-4.


Алексей Моисеев

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Страны
Белоруссия
Венесуэла
Колумбия
Россия
Продукция
Игла ЗРК
Печора-2М
С-300
С-300В
Проекты
Бук ЗРК
Военные учения
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