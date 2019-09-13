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13.09.2019
Известия.ru

Военный эксперт назвал причины закупки американцами макетов автомата Калашникова

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Источник изображения: Фото: Ростех

Закупки пяти макетов автомата Калашникова для имитации его стрельбы характерны для армии США. С помощью них американские военные воссоздают образ вероятного противника на учебных полигонах, максимально приближенный к оригиналу, рассказал в четверг, 12 сентября, член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала "Арсенал Отечества", полковник в запасе Виктор Мураховский.

"Недавно они объявили конкурс на закупку макета зенитных ракетных систем С-300. Ровно так же они делают макеты сухопутного вооружения, и затем свои войска на этом тренируют. Они этим занимаются очень давно, ещё со времен холодной войны", — рассказал Мураховский в эфире НСН.

По словам эксперта, в российской армии такое не практикуется.

"У нас, посещая наши полигоны, я такого не видел. У нас используются весьма абстрактные мишени", — добавил он.

Ранее Пентагон разместил заявку на приобретение запасов для оружия, которое не используется в НАТО, в том числе для автомата Калашникова, пистолетов Макарова и Токарева.

Ранее в этот же день стало известно, что американская армия планирует закупить пять макетов автомата Калашникова для имитации его стрельбы, напоминает телеканал "360". В заявке министерства армии США указаны "пять комплектов имитаций стреляющих автоматов АК-47 с небольшими кислородными и пропановыми баллонами для симуляции стрелкового огня". К учебным автоматам также будут приобретены держатель для переноски газовых баллонов в рюкзаке и средства управления.

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АК-74 "Калашников"
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