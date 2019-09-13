Войти
13.09.2019
Российская газета

"Спрут-СДМ1" против Tulpar: российский легкий танк сравнили с турецким

355
0
0

Легкие танки вновь стали популярны у оружейников многих стран мира. В последние годы появилось сразу несколько представителей этого направления в бронетехнике. Одним из них является Tulpar турецкой компании Otokar. В настоящее время боевая машина представлена в Лондоне на выставке DSEI 2019.

В Сети появилось видео, демонстрирующее маневренные и огневые характеристики танка. Он сконструирован на шасси одноименной боевой машины пехоты, которая является своего рода платформой для создания различных вариантов боевой техники.

В России на Международном военно-техническом форуме "Армия -2018" был впервые представлен легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1", являющийся дальнейшим развитием самоходной противотанковой пушки 2С25М.

Если сравнить их, сразу можно отметить преимущество отечественной машины в вооружении. Мощная 125-мм гладкоствольная пушка 2А75-1 способна вести огонь различными снарядами, входящими в боекомплекты основных боевых танков Т-80 и Т-90. Кроме того, возможно применение управляемых ракет 9М119М1, пробивающих до 850 мм брони, прикрытой динамической защитой, а также модификаций с фугасными боевыми частями.

Характеристики конкурента в этом плане скромнее: здесь 105-мм орудие, оно, кстати, тоже может применять управляемые ракеты. Однако закупаемый на Украине Falarick "прожигает" лишь 550 мм.

"Спрут" имеет и более мощное пулеметное вооружение: кроме спаренного 7,62-мм пулемета на башне установлен еще один дистанционно управляемый такого же калибра. Tulpar оснащен лишь совмещенным с основным орудием 7,62-мм пулеметом.

Оба танка оборудованы современными системами управления огнем с тепловизорами, лазерными дальномерами и цифровыми баллистическими вычислителями. Командиры получили панорамные прицелы. Правда, на "Спруте" имеется автомат сопровождения целей, значительно облегчающий работу наводчика-оператора.

По защите обе машины должны быть приблизительно равными, однако российская весит 21 тонну, а турецкая на 10 тонн больше.

Характеристики подвижности также одинаковые, по шоссе они способны развивать скорость до 70 км/ч. Однако наш танк хорошо плавает, чем и привлекает внимание военных многих государств.


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Украина
Продукция
2С25 Спрут-СД
Т-80
Т-90 "Владимир"
Похожие новости
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
29.08.2011
Танки Т-90, Т-84 "Оплот", "Леопард" и "Абрамс": эмоции и реалии
01.07.2008
«РОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ. НИЖНИЙ ТАГИЛ 2008» («RUSSIAN EXPO ARMS – 2008») и «ОБОРОНА И ЗАЩИТА 2008» («RUSSIAN DEFENCE EXPO 2008»)
04.01.2007
МИНОБОРОНЫ: ВЕХИ И ВЕШКИ 2006 ГОДА. Успехи – более чем скромные. Зато обещания – сверхрадужные
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.09 10:10
  • 4
На полигоне Ашулук "засветилась" необычная пусковая установка С-300
  • 13.09 09:07
  • 3
Радиофотоника станет драйвером современной радиоэлектроники
  • 13.09 09:02
  • 24
В США разрабатываются перехватчики гиперзвуковых ракет
  • 13.09 08:46
  • 30
Гарантированное ядерное уничтожение: "Метеорит-Н" стерли бы Запад в пыль
  • 13.09 08:44
  • 7
Китай избавился от многомиллионной пехоты, и НОАК стала похожа на армию РФ
  • 13.09 06:20
  • 76
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 13.09 05:15
  • 13
Ил-112 – долгая дорога в небо
  • 13.09 01:13
  • 3
Беспилотная лошадка
  • 12.09 23:57
  • 1
Тайна скорости: разработчик раскрыл особенности корвета "Меркурий"
  • 12.09 23:26
  • 2
В США разглядели неспособность России и ЕС высадиться на Марс
  • 12.09 22:23
  • 34
Плазму загнали в трубу
  • 12.09 20:30
  • 1
Танковая армия ЗВО перевооружилась на Т-72Б3М, а сейчас получает Т-80БВМ
  • 12.09 20:05
  • 2
Российский Т-15 "Армата" назвали легкой целью
  • 12.09 19:11
  • 10
Юрий Шмотин: работаем над улучшением двигателя для МС-21
  • 12.09 18:30
  • 1
Абонентская расплата: армейские дроны найдут цель по сигналу сотового