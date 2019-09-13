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13.09.2019
Интерфакс-АВН

"Алмаз-Антей" сообщил о досрочной передаче военным полкового комплекта С-400

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ЗРК С-400 "Триумф"
ЗРК С-400 "Триумф".
Источник изображения: rg.ru

Москва. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Российские военные получили новый полковой комплект системы противовоздушной обороны С-400 "Триумф", сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".

"АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" в рамках обязательств по государственному оборонному заказу досрочно передало Минобороны России первый в 2019 году полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". Торжественная церемония прошла на территории полигона "Капустин Яр" в Астраханской области", - сообщили в концерне.

В пресс-службе отметили, что при передаче представителям Минобороны РФ техника выводилась на полигон, где были выполнены испытательные стрельбы: противовоздушный бой с применением ракет-мишеней. "Приемо-сдаточные испытания прошли успешно", - сообщили в пресс-службе.

"Несмотря на серьезную производственную нагрузку, связанную с исполнением целого ряда крупных экспортных соглашений, контрактные обязательства в рамках государственного оборонного заказа являются для нас задачей первостепенной важности. Слаженная работа коллектива концерна помогает выполнять эту задачу с достойным результатом: как минимум своевременно, а зачастую и с опережением графика", - цитирует пресс-служба генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Яна Новикова.

ЗРС С-400 "Триумф" разработки и производства концерна ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в 2019 году военные получат два полковых комплекта С-400.

Как сообщалось, два дивизиона С-400 обеспечивают оборону российских баз в Сирии - Хмеймиме и Тартусе.

Россия реализут два экспортных контракта на поставку С-400 - в Китай и Турцию. Реализация контракта на поставку в Индию пяти полковых комплектов С-400 должна начаться после 2020 года.

В России разрабатывается новая система ПВО большой дальности - С-500.

С-500 может начать поступать в Вооруженные силы России в 2020 году, сообщил в интервью "Интерфаксу" в июле вице-премьер РФ Юрий Борисов. "Поставки возможны уже с 2020 года. Составные части комплекса уже прошли предварительные заводские испытания и подтвердили свои характеристики", - сказал он.

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