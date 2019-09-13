Разведка США: российская ядерная ракета "неограниченной" дальности будет готова к 2025 году (CNBC, США)

По оценкам разведки США, российская крылатая ракета неограниченной дальности действия "Буревестник" с ядерным двигателем будет готова к введению в строй к 2025 году. Несмотря на ряд неудачных испытаний, по мнению экспертов, Путин предвидит появление нового поколения оборонных технологий и пытается действовать на опережение.

• Сообщения о новых, более амбициозных сроках готовности этих крылатых ракет, прозвучали несмотря на то, что Кремлю еще только предстоит провести успешные испытания после нескольких неудачных попыток.

• Эта новость прозвучала на фоне сообщений о загадочном взрыве у северного побережья России, в результате которого погибли пятеро ученых и после которого возникли опасения, что Москва испытала упомянутую выше ракету под названием "Буревестник".

Вена - Согласно оценке американской разведки, несмотря на несколько неудачных испытаний, российская крылатая ракета "неограниченной" дальности с ядерной энергоустановкой будет готова в течение следующих шести лет, то есть немного раньше, чем сообщалось прежде.

Сообщения о новых, более амбициозных сроках готовности этих крылатых ракет, прозвучали несмотря на то, что Кремлю еще только предстоит провести успешные испытания после нескольких неудачных попыток, о чем сообщили источники, ознакомившиеся с отчетом разведки.

Более того, эта новость прозвучала на фоне сообщений о загадочном взрыве у северного побережья России, в результате которого погибли пятеро ученых и после которого возникли опасения, что Москва испытала упомянутую выше ракету "Буревестник". Как удалось выяснить американской разведке, взрыв 8 августа произошел во время миссии по подъему упавшей ракеты "Буревестник" со дна океана.

В марте 2018 года президент России Владимир Путин представил несколько видов новейшего сверхзвукового оружия, а также крылатую ракету "Буревестник". Путин заявил, что для этой ракеты с ядерной энергоустановкой характерна неограниченная дальность.

Испытания ракеты "Буревестник" (по классификации НАТО - "Skyfall") прошли один раз ранее в этом году и еще четыре раза с ноября 2017 по февраль 2018 года. Все эти испытания завершились провалом.

Как удалось выяснить США, самый долгий тестовый полет этой ракеты продлился немногим более двух минут, и за это время ракета пролетела 35 километров, прежде чем она потеряла контроль и упала. Самый короткий полет продлился четыре секунды, и за это время ракета пролетела восемь километров. Эти испытания показали, что ядерная энергоустановка крылатой ракеты, очевидно, не смогла запуститься, то есть ракета не смогла бы преодолеть "неограниченное" расстояние, о котором говорил Путин.

Президент России заявил, что это "неуязвимое" оружие обладает мощным потенциалом. Однако в марте CNBC сообщил, что Кремль сможет создать всего несколько таких ракет, потому что пока все их испытания завершились неудачей и потому что на их разработку требуется очень много средств. По словам экспертов в вопросах национальной безопасности, несмотря на все неудачи, Путин намерен вкладывать средства в подобное оружие. "Россия намерена вложить огромные средства в новые системы, подобные этим, чтобы одолеть американские системы противоракетной обороны. Мы движемся в сторону гонки вооружений, - сказал Джеффри Льюис (Jeffrey Lewis), эксперт по ядерному оружию из Института международных исследований Миддлбери (Middlebury Institute of International Studies) в Монтерее. - Личная дружба Трампа с Путиным не может служить заменой договорам, которые сдерживали ядерные сверхдержавы. Что бы ни говорили эти лидеры, вооруженные силы Америки и России тратят миллиарды на новое ядерное оружие, направленное друг против друга".

Джошуа Поллак (Joshua Pollack), эксперт по вопросам распространения ядерного оружия и редактор Nonproliferation Review, назвал стратегию Путина "самоуничтожением", добавив, что обычно требуется очень много времени, чтобы разработать такие "экзотические новые технологии", как эта крылатая ракета.

"Практически все, что он демонстрировал, было создано, чтобы так или иначе обходить американские системы противоракетной обороны. Их нынешнее поколение межконтинентальных баллистических ракет способно без труда справиться с этой задачей, - сказал Поллак. - Однако, возможно, он предвидит появление нового поколения оборонных технологий и пытается действовать на опережение".

Аманда Масиас (Amanda Macias)