МИД признал риск начала ядерной войны

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на первой Конференции Организации Объединенных Наций по космическому праву и космической политике. 11 сентября 2018.

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.

"Ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает ухудшаться, к сожалению, это факт, и факт неоспоримый. Риски тоже растут ... есть риск возникновения ядерной войны, причем даже в ситуации отсутствия у сторон намерения развязывать ядерный конфликт", – сказал Рябков во время выступления с докладом "Новое понимание и пути укрепления многосторонней стратегической стабильности", передает РИА "Новости".

Он отметил, что особенно негативная динамика наблюдается в течение этого года. "Действия наших коллег на Западе становятся более эмоциональными, временами весьма агрессивными", – добавил замминистра, пояснив, что западные партнеры блокируют работу диалоговых каналов и продолжают расшатывать архитектуру контроля над вооружениями.

Рябков также заявил, что Россия рассчитывает на готовность США к возобновлению полноценных переговоров по стратегической стабильности.

"Выступаем за возобновление полноценных переговоров об обеспечении стратегической стабильности и международной безопасности. Рассчитываем на ответную готовность наших заокеанских коллег [США] к серьезному и заинтересованному диалогу", – уточнил он.

Ранее в США заявили, что причиной ядерной войны может стать использование искусственного интеллекта военными.

Анастасия Воробьева