Войти
13.09.2019
Деловая газета "Взгляд"

МИД признал риск начала ядерной войны

338
0
0
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на первой Конференции Организации Объединенных Наций по космическому праву и космической политике. 11 сентября 2018
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на первой Конференции Организации Объединенных Наций по космическому праву и космической политике. 11 сентября 2018.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.

"Ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает ухудшаться, к сожалению, это факт, и факт неоспоримый. Риски тоже растут ... есть риск возникновения ядерной войны, причем даже в ситуации отсутствия у сторон намерения развязывать ядерный конфликт", – сказал Рябков во время выступления с докладом "Новое понимание и пути укрепления многосторонней стратегической стабильности", передает РИА "Новости".

Он отметил, что особенно негативная динамика наблюдается в течение этого года. "Действия наших коллег на Западе становятся более эмоциональными, временами весьма агрессивными", – добавил замминистра, пояснив, что западные партнеры блокируют работу диалоговых каналов и продолжают расшатывать архитектуру контроля над вооружениями.

Рябков также заявил, что Россия рассчитывает на готовность США к возобновлению полноценных переговоров по стратегической стабильности.

"Выступаем за возобновление полноценных переговоров об обеспечении стратегической стабильности и международной безопасности. Рассчитываем на ответную готовность наших заокеанских коллег [США] к серьезному и заинтересованному диалогу", – уточнил он.

Ранее в США заявили, что причиной ядерной войны может стать использование искусственного интеллекта военными.



Анастасия Воробьева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
AI
Ядерный щит
Похожие новости
10.06.2019
В чем сила Поднебесной
11.02.2019
Поединок стратегических культур
21.11.2017
Абсолютное возмездие
22.09.2016
Аватар, я тебя знаю!
25.05.2015
Оружие для "холодной войны"
29.03.2010
В состав флота войдет бесшумный "Ясень"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.09 10:10
  • 4
На полигоне Ашулук "засветилась" необычная пусковая установка С-300
  • 13.09 09:07
  • 3
Радиофотоника станет драйвером современной радиоэлектроники
  • 13.09 09:02
  • 24
В США разрабатываются перехватчики гиперзвуковых ракет
  • 13.09 08:46
  • 30
Гарантированное ядерное уничтожение: "Метеорит-Н" стерли бы Запад в пыль
  • 13.09 08:44
  • 7
Китай избавился от многомиллионной пехоты, и НОАК стала похожа на армию РФ
  • 13.09 06:20
  • 76
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 13.09 05:15
  • 13
Ил-112 – долгая дорога в небо
  • 13.09 01:13
  • 3
Беспилотная лошадка
  • 12.09 23:57
  • 1
Тайна скорости: разработчик раскрыл особенности корвета "Меркурий"
  • 12.09 23:26
  • 2
В США разглядели неспособность России и ЕС высадиться на Марс
  • 12.09 22:23
  • 34
Плазму загнали в трубу
  • 12.09 20:30
  • 1
Танковая армия ЗВО перевооружилась на Т-72Б3М, а сейчас получает Т-80БВМ
  • 12.09 20:05
  • 2
Российский Т-15 "Армата" назвали легкой целью
  • 12.09 19:11
  • 10
Юрий Шмотин: работаем над улучшением двигателя для МС-21
  • 12.09 18:30
  • 1
Абонентская расплата: армейские дроны найдут цель по сигналу сотового