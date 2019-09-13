Бесшумный "Вал": как создавался легендарный автомат для спецназа

Автомат специальный "Вал" изначально создавался на базе снайперской бесшумной винтовки ВСС. У конструкторов даже замысел был: сделать бесшумное оружие нового поколения в двух системах - автомата и снайперской винтовки. Оружие унифицировано на 70 процентов.

Но разные требования Минобороны и КГБ - первые хотели большей бронебойности, а вторые - легкого, компактного и пригодного для скрытной переноски оружия - привело к затягиванию создания автомата, пишет эксперт Андрей Уланов на сайте "Калашников Media". И в итоге к 1983 году утвердили лишь требования к снайперской винтовке - будущему "Винторезу". Только через два года договорились по автомату.

Именно это, считает эксперт, и стало причиной ухода от идеи разработать новый спецпатрон калибра 7,62 мм. Остановились на новом 9x93 мм, а для автомата ключевым стал бронебойный патрон СП-6.

Автомат специальный "Вал" получился удачным, об этом свидетельствует его боевое использование. Он легкий, точный, надежный. Применявшие его бойцы не отмечали задержек в очередях или других технических проблем.

Однако "Вал" так и не смог вытеснить обычные автоматы с глушителями. На боевое задание, даже имея на вооружении "Вал", бойцы уходили со старыми АКМС - автоматом Калашникова модернизированным. Эксперт называет несколько причин. Во-первых, дефицит патронов 9x39 мм, во-вторых, прицельная дальность. Хотя при бесшумной стрельбе АКМС и уступает "Валу", после снятия глушителя и замены магазина с дозвуковыми патронами уменьшенной скорости он может вести бой на равных, а не только на дистанции до 400 метров, как у "Вала".

Светлана Цыганкова