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13.09.2019
Интерфакс-АВН

Новый корвет спущен на воду в Комсомольске-на-Амуре

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Источник изображения: Минобороны РФ

Москва. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Новейший корвет "Алдар Цыденжапов", строящийся для Тихоокеанского флота (ТОФ), спущен на воду в Комсомольске-на-Амуре, сообщает пресс-служба ТОФ.

"Сегодня в городе Комсомольск-на-Амуре на ПАО "Амурский судостроительный завод" состоялась торжественная церемония вывода из стапельного цеха и постановка в достроечный док новейшего корвета проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов". Корабль был заложен на предприятии в 2015 году", - говорится в сообщении.

По данным штаба флота, корвет войдёт в состав ТОФ в 2020 году после завершения заводских ходовых и государственных испытаний.

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Страны
Россия
Компании
АСЗ
Проекты
2020-й год
20380 Корвет-1
ТОФ
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