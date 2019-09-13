Новый корвет спущен на воду в Комсомольске-на-Амуре

Москва. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Новейший корвет "Алдар Цыденжапов", строящийся для Тихоокеанского флота (ТОФ), спущен на воду в Комсомольске-на-Амуре, сообщает пресс-служба ТОФ.

"Сегодня в городе Комсомольск-на-Амуре на ПАО "Амурский судостроительный завод" состоялась торжественная церемония вывода из стапельного цеха и постановка в достроечный док новейшего корвета проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов". Корабль был заложен на предприятии в 2015 году", - говорится в сообщении.

По данным штаба флота, корвет войдёт в состав ТОФ в 2020 году после завершения заводских ходовых и государственных испытаний.