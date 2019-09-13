Замкомандующего Тихоокеанским флотом ознакомился с ходом строительства новых боевых кораблей для ТОФ

Церемония закладки на ПАО "Амурский судостроительный завод" для Тихоокеанского флота ВМФ России двух малых ракетных кораблей "Ржев" и "Удомля" проекта 22800 (шифр "Каракурт") с заводскими номерами 201 и 202. Комсомольск-на-Амуре, 01.07.2019.

ЦАМТО, 12 сентября. Заместитель командующего Тихоокеанским флотом (ТОФ) по вооружению контр-адмирал Игорь Королев посетил ПАО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ) (г.Комсомольск-на-Амуре).

И.Королев провел встречу с руководством предприятия, которое является основной базой на Дальнем Востоке по строительству кораблей для ВМФ России.

Заместитель командующего проинспектировал строительство новейшего корвета проекта 22380 "Резкий", который должен войти в состав флота в 2021 году. В настоящий момент завершено формирование корпуса корвета, который станет четвертым кораблем этого проекта на ТОФ.

Также И.Королев осмотрел стапель, на котором ведется строительство двух малых ракетных корабля (МРК) проекта 22800 "Ржев" и "Удомля", заложенных 1 июля текущего года. Запланировано, что на Амурском предприятии построят четыре новейших МРК, которые являются носителями комплекса крылатых ракет "Калибр-НК".

Заместитель командующего Тихоокеанским флотом отметил, что работы по флотским заказам ведутся в соответствии с графиком, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.