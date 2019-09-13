Польша захотела скидку от США на F-35

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак выразил надежду на то что покупка 32 боевых самолетов F-35 обойдется стране значительно дешевле озвученных Пентагоном 6,5 млрд долларов.

Блащак, напомнив о ситуации с контрактом на закупку Польшей систем ПРО Patriot, отметил, что Пентагон озвучил максимальную цену. "Та цена, которая озвучена госдепартаментом, это цена максимальная. Год назад, когда мы покупали систему Patriot, максимальная цена была 10,5 миллиарда долларов. В ходе переговоров мы добились цены в неполных 5 миллиардов долларов", – заявил глава минобороны Польши, передает РИА "Новости".

Министр также сообщил, что необходимое согласие конгресса США на продажу Польше F-35 последует "в течение максимально 15 дней".

Кроме того, он назвал предстоящую закупку важнейшей в истории польской армии. "Это наиважнейший в истории контракт для Войска польского, это вхождение польских воздушных сил в новую эпоху. Это создание возможностей воздушных сил, которыми они до настоящего времени не обладали", – сказал Блащак.

Планируется, что F-35 заменят самолеты Миг-29 и Су-22 советского производства.

Ранее сообщалось, что США согласились продать Польше истребители F-35.

Анастасия Воробьева