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13.09.2019
ЦАМТО

Шесть тактических электронных стрелковых тренажеров будут поставлены в войска в 2020 году

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НПО «РусБИТех».
НПО «РусБИТех».
Источник изображения: www.fx-dekor.ru

ЦАМТО, 12 сентября. Замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров опробовал тактический электронный стрелковый тренажер 9Ф6022 производства компании "РусБИТех", шесть комплектов которого будут поставлены в войска в 2020 году.

"Эти тренажеры включены в государственный оборонный заказ, поставка запланирована на 2020 год, одновременно на нем могут тренироваться восемь человек", – доложил замминистру обороны представитель предприятия.

При тестировании тренажера Юнус-Бек Евкуров поразил из автомата Калашникова несколько целей.

В ходе визита на одну из площадок "РусБИТеха" замминистра обороны и главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков ознакомились с системой визуальной закабинной обстановки "Колодец" для тренажеров, автоматизированной системой управления войсками и силами общего назначения, системой планирования и мониторинга боевой подготовки и полигонным радиоуправляемым автоматизированным оборудованием.

Последний комплекс позволяет управлять примерно 1000 мишенями, выставляемыми на глубину до 4 км. Он реализован на полигоне 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии в Подмосковье, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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