ВМС Таиланда подписали контракт с китайской CSIC на поставку ДВКД класса "Тип-071Е"

ЦАМТО, 12 сентября. Представители командования ВМС Таиланда подписали 9 сентября в Пекине с китайской компанией China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) контракт на строительство для тайского флота ДВКД класса "Тип-071Е".

По информации китайских СМИ, стоимость продажи оценивается в 4 млрд. батов (130 млн. долл.). Это первая экспортная продажа Китаем десантно-вертолетного корабля-дока. Как заявлено, соглашение является демонстрацией стратегического характера сотрудничества двух стран.

Финансирование проекта, вероятно, будет осуществляться из оборонного бюджета Таиланда на 2020 год, который, как было объявлено ранее в этом месяце, составит 233,35 млрд. батов (7,6 млрд. долл.).

Поставка ДВКД заказчику запланирована на начало 2020-х гг. Новый корабль будет эксплуатироваться ВМС Таиланда как многоцелевое судно. В частности, ДВКД будет применяться в операциях по патрулированию территориальных вод, для обучения личного состава, материального обеспечения и перевозки войск, а также оказания помощи потерпевшим в стихийных бедствиях. ВМС также будут использовать судно для поддержки новой дизель-электрической подводной лодки S26T, заказанной в Китае (стоимость закупки составляет 13,5 млрд. батов).

Единственный имеющийся ДВКД ВМС Таиланда был приобретен у компании ST Engineering (Singapore Technologies Engineering) в рамках контракта на сумму 5 млрд. батов, подписанного в 2008 году. 141-метровое судно класса "Эндюранс" (Endurance) в основном используется для оказания помощи потерпевшим в стихийных бедствиях и в гуманитарных операциях.

Строительство нового ДВКД, вероятно, будет осуществляться судостроительной компанией Hudong-Zhonghua в Шанхае. Ранее она получила заказы на поставку 8 ДВКД класса "Тип-071" для ВМС НОАК, шесть из которых уже приняты на вооружение.

Длина базовой версии ДВКД "Тип-071" составляет 210 м, ширина – 28 м, полное водоизмещение – около 25000 т, экипаж – 156 человек, скорость – до 25 узлов. В ангаре могут размещаться до 4 средних вертолетов. Кормовая взлетная площадка позволяет одновременно принимать 2 вертолета. ДВКД может транспортировать четыре десантных катера класса "Ю Йи" ("Тип-726"), позволяющих перевозить по две боевые машины десанта ZBD-05.

Как сообщают СМИ, ДВКД для ВМС Таиланда будет построен по несколько измененному проекту с учетом опыта эксплуатации кораблей "Тип-071" ВМС НОАК. В частности, предполагается, что он будет оснащен ЗРК, двумя ЗАК "Тип-730". Кроме того, вертолетная площадка будет расширена, что позволит принимать три больших и средних вертолета одновременно.

По данным Jane's Defence Weekly, ВМС Таиланда также рассматривают вопрос о постройке в Китае дополнительного фрегата. В конце 2018 года ВМС Таиланда получили легкий фрегат производства южнокорейской компании Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME), но флот испытывает потребность еще в одной платформе такого типа. ВМС Таиланда также эксплуатируют два построенных в Китае фрегата "Тип-25T" "Наресуан", приобретенных в 1990-е гг.