МПК "Суздалец" и "Муромец" уничтожили подводную лодку условного противника в Чёрном море
Москва. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Экипажи малых противолодочных кораблей "Муромец" и "Суздалец" Черноморского флота произвели контрольный поиск и уничтожение подводной лодки условного противника в Черном море, сообщает в четверг штаб ЧФ..
"В ходе учения отрабатывались тактические приёмы по непрерывному преследованию подводной лодки и её уничтожение торпедным оружием и реактивными бомбами", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс.
В нем уточняется, что совместное маневрирование и поиск подводной лодки осуществлялось во взаимодействии с противолодочным вертолётом Ка-27ПЛ и противолодочным самолётом-амфибией Бе-12 из состава подразделений Морской авиации и ПВО Черноморского флота.
Экипажи МПК обнаружили и идентифицировали подлодку "противника", в ходе слежения и преследования подводная лодка была условно уничтожена глубинными бомбами.
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