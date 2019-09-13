МПК "Суздалец" и "Муромец" уничтожили подводную лодку условного противника в Чёрном море

Малый противолодочный корабль МПК-118 ("Суздалец") во время празднования Дня Военно-морского флота России в Севастополе.

Москва. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Экипажи малых противолодочных кораблей "Муромец" и "Суздалец" Черноморского флота произвели контрольный поиск и уничтожение подводной лодки условного противника в Черном море, сообщает в четверг штаб ЧФ..

"В ходе учения отрабатывались тактические приёмы по непрерывному преследованию подводной лодки и её уничтожение торпедным оружием и реактивными бомбами", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс.

В нем уточняется, что совместное маневрирование и поиск подводной лодки осуществлялось во взаимодействии с противолодочным вертолётом Ка-27ПЛ и противолодочным самолётом-амфибией Бе-12 из состава подразделений Морской авиации и ПВО Черноморского флота.

Экипажи МПК обнаружили и идентифицировали подлодку "противника", в ходе слежения и преследования подводная лодка была условно уничтожена глубинными бомбами.