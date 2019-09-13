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13.09.2019
Известия.ru

Новый российский пистолет "Удав" прошел войсковые испытания

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Новейший российский пистолет "Удав" прошел войсковые испытания. Об этом "РИА Новости" в четверг, 12 сентября, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Заместитель генерального директора разработавшего пистолет Центрального НИИ точного машиностроения (входит в "Ростех") Михаил Левшунов ранее рассказал, что пистолет готов к серийному производству.

По его словам, документы для принятия на вооружение отправлены в Минобороны. В свою очередь, индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов заявил, что оружие получило литеру "О1".

1 марта генеральный директор ЦНИИточмаш Альберт Баков отметил, что гражданская версия "Удава" может появиться не ранее 2020 года. Оружие будет стоить минимум €250.

Самозарядный пистолет "Удав" рассчитан на 18 патронов. Калибр оружия — 9 мм, вес — 780 г. Специально для него были разработаны два новейших патрона — дозвуковой и повышенной пробиваемости.

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Страны
Россия
Компании
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
Проекты
2020-й год
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