Первый этап международного антитеррористического учения стран АСЕАН с участием России завершен в Таиланде

Благовещенск. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Офицеры Восточного военного округа (ВВО) приняли участие в командно-штабном учении в Таиланде с представителями многонациональных пунктов управления в рамках подготовки к практическому этапу антитеррористического учения стран АСЕАН и диалоговых партнеров, которое состоится в ноябре в Китае, сообщает пресс-служба ВВО.

"В рамках мероприятия на базе центра подготовки королевских ВМС Таиланда состоялась церемония открытия мероприятия с участием представителей от 18 стран АСЕАН, развертывание многонационального пункта управления, обучение совместной работе с системами управления группировкой контртеррористической операции", - говорится в сообщении.

В финале тренировки военнослужащие Таиланда продемонстрировали вариант одного из этапов предстоящего учения - практические действия по освобождению "заложников" в городских условиях.

В ноябре, на базе учебного центра национальной освободительной армии Китая (НОАК) военнослужащие выполнят специальные задачи по освобождению "заложников" в административных зданиях, автобусах, пассажирских самолетах, захваченных "террористами". Многонациональную группу инженерных подразделений возглавит российский офицер.

Кроме того, состоятся совместные тренировки по поиску и уничтожению условных взрывных устройств, ведению радиационной, химической и биологической разведки в зданиях и на местности, десантирование с вертолетов, боевые стрельбы из стрелкового оружия.