В НПО "Андроидная техника" рассказали, кто будет первым пилотом корабля "Орел"
Исполнительный директор компании Евгений Дудоров сообщил, что пилотом российского космического корабля "Орел", ранее известного под названием "Федерация", станет робот "Испытатель"
МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. НПО "Андроидная техника" разрабатывает робота "Испытатель", который станет первым пилотом российского космического корабля "Орел", ранее известного под названием "Федерация". Робот будет создан к 2022 году, сообщил ТАСС исполнительный директор компании Евгений Дудоров.
"Есть еще один из проектов - проект "Испытатель". Это робототехнический комплекс, который должен быть первым испытателем для корабля "Федерация", - сказал Дудоров.
Говоря о сроках создания робота, исполнительный директор НПО "Андроидная техника" отметил, что "если никаких сдвигов не будет, то по плану это 2022 год". Робот должен отправится на корабле "Орел" в его первый и второй испытательный полет, добавил разработчик.
Дудоров также сообщил, что рассматривается вариант "трансформации проекта "Испытатель" для применения в напланетных миссиях", в том числе на Луне и в более далекой перспективе на Марсе.
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ранее сообщил, что космический корабль "Федерация", по которому сейчас идут опытно-конструкторские работы, в серии получит название "Орел". По словам главы госкорпорации, это название одобрил президент РФ Владимир Путин.
Первый запуск "Орла" без космонавтов на борту запланирован на 2023 год с космодрома Восточный, стыковка корабля в этот полет с Международной космической станции не предусматривается. В 2024 году, также без космонавтов, "Орел" выполнит второй полет с последующей стыковкой с МКС. Пилотируемые полеты корабля начнутся в 2025 году.
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