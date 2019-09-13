Такого нет ни у кого: калибр нового "сверхкрупного орудия" КНДР – 600 мм

Источник изображения: Фото: imp-navigator.livejournal.com

В КНДР провели очередные испытания установки, прозванной официальными СМИ "сверхкрупным реактивным орудием".

Источник изображения: Фото: imp-navigator.livejournal.com

Судя по новым фотографиям, опубликованным агентством ЦТАК, калибр управляемого реактивного снаряда, который впору уже называть ракетой, где-то около 600 мм. Аналогов такому оружию в мире нет.

Источник изображения: Фото: imp-navigator.livejournal.com

По словам военного эксперта Юрия Лямина, согласно южнокорейским данным, они смогли вчера отследить два снаряда, пролетевших порядка 330 км с максимальной высотой 50-60 км.

Источник изображения: Фото: imp-navigator.livejournal.com

"При этом на одной из фотографий видно три пустых контейнера из четырех, то есть, возможно, в этот раз хотели отстрелять все, но на третьем снаряде что-то пошло не так. На то и испытания, чтобы выявлять какие-то проблемы и недостатки", - заметил он.