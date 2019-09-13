Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Новые испытания северокорейского "сверхкрупного реактивного орудия"

Судя по новым фотографиям опубликованным ЦТАК, калибр управляемого реактивного снаряда\ракеты тут скорее даже где-то около 600-мм.. По южнокорейским данным, они смогли вчера отследить два снаряда пролетевших порядка 330 км с максимальной высотой 50-60 км. При этом на одной из фотографий видно три пустых контейнера из четырех, то есть возможно в этот раз хотели отстрелять все, но на третьем снаряде что-то пошло не так. Ну на то и испытания.

(первые три фото в высоком качестве)

Пхеньян, 11 сентября. /ЦТАК/- Председатель Трудовой партии Кореи (ТПК), Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами КНДР, уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын 10 сентября снова руководил на месте испытательной стрельбой из сверхкрупного реактивного орудия.

Уважаемый высший руководитель, измеряя время боевого развертывания сверхкрупного реактивного орудия, детально ознакомился с показателями, которые должны подтвердить на этой испытательной стрельбе.

Двукратно проведена испытательная стрельба.

Снова проведенная испытательная стрельба из сверхкрупного реактивного орудия совершенно соответствовала цели испытательной стрельбы и послужила моментом, ясно решающим направление следующего этапа усовершенствования системы орудия.

Уважаемый высший руководитель отметил, что окончательно проверены аспект боевой эксплуатации, особенность орбиты полета, точность и функция точного управления системы сверхкрупного реактивного орудия, и оценил, что теперь осталось только провести испытательную стрельбу очередями, являющуюся самой отчетливой особенностью мощности реактивного орудия.

Уважаемый высший руководитель высоко оценил пламенный патриотизм руководящих кадров, ученых и техников области оборонной науки, достигающих непрерывных и рекордных успехов в разработке системы сверхкрупного реактивного орудия нашего образца, и их верность партии, и объявил им благодарность.

Уважаемый высший руководитель озарил очередные задачи и пути, встающие в том, чтобы максимально увеличить производство тактических управляющих оружий нашего образца, в том числе сверхкрупного реактивного орудия, и продолжительной и энергичной поступью достичь установленных на ультрасовременном уровне целей в области оборонной науки.

Вместе с уважаемым высшим руководителем руководили испытательной стрельбой начальник Генштаба КНА генерал армии сухопутных войск Пак Чон Чхон, кадры ЦК партии, в том числе Ким Ё Чен, Чжо Ён Вон, Ли Бён Чхор и Ким Чон Сик, и руководящие кадры области оборонной науки, в том числе Чжан Чан Ха, Чжон Ир Хо и Чжен Сын Ир.