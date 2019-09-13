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13.09.2019
ТАСС

Рогозин: "Союз-6" станет прототипом второй ступени носителя сверхтяжелого класса

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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Создаваемые в РФ средства выведения космических аппаратов на орбиту будут готовы "драться на рынке с американским и любым другим производителем", отметил глава Роскосмоса

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-6" после ее создания будет прототипом второй ступени сверхтяжа. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в сюжете, размещенном в среду на странице "Роскосмос ТВ" в YouTube.

"Что особенно важно, "Союз-5" становится прототипом первой ступени ракеты сверхтяжелого класса, а "Союз-6" - прототипом второй ступени (центрального блока) ракеты сверхтяжелого класса", - отметил Рогозин.

По словам главы госкорпорации, создаваемые в России средства выведения космических аппаратов на орбиту будут готовы "драться на рынке с американским и любым другим производителем". При этом Роскосмос одновременно делает "работу по созданию ракеты сверхтяжелого класса".

О создании ракеты "Союз-6" Рогозин объявил 6 сентября во время посещения космодрома Восточный. Он тогда отметил, что она будет летать на основе двигателя РД-180. При этом сам носитель планируется создать на базе ракеты "Союз-5".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
США
Продукция
РД-180
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
Союз-5 РН
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