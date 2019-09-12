Италия присоединилась к программе британского истребителя 6-го поколения

Италия официально присоединилась к британскому проекту по разработке истребителя "шестого поколения" Tempest как части комплекса перспективных систем боевой авиации. Об этом сообщает военный вестник Janes 360.

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Министр обороны Италии Герини Лоренцо официально объявил о партнерском договоре, в рамках которого Рим присоединится к британской программе разработки многофункционального истребителя шестого поколения Tempest. Заявление последовало вскоре после подписания соответствующего протокола о намерениях на оборонной выставке DSEI 2019 в Лондоне.

[Присоединение к программе] - это очень результат, достигнутый благодаря эффективной, плодотворной и конкретной работе, подтверждающей превосходство итальянской оборонной промышленности.

- цитирует Лоренцо Министерство обороны Италии (МО).

Как отметили в Министерстве обороны Великобритании, протокол, подписанный в Лондоне, между двумя странами включает в себя несколько двусторонних обязательств, в том числе: более тесное согласование действий правительств в отношении будущих усовершенствований Eurofighter Typhoon; развитие диалога в сфере военных потребностях Tempest; разработка "дорожной карты" и определение возможностей для интеграции передовых технологий Eurofighter Typhoon в Tempest; разработка инновационной, гибкой и кооперативной промышленной структуры для обеспечения нужд программы перспективного истребителя; а также запуск экспериментальных исследований, которые должны продемонстрировать возможности совместной работы.

У Tempest есть конкурент

Присоединившись к программе Tempest, Италия становится вторым после Швеции международным партнером проекта. Стокгольм подписал меморандум о взаимопонимании в июне, в ходе которого представители SAAB (компания является генеральным подрядчиком со шведской стороны) выразили надежду на углубленное сотрудничество в рамках проекта Teampest над разработкой "технологий будущего", связанных с платформой.

Тем не менее, хотя Швеция подписала протокол о намерениях раньше, она еще официально не присоединилась к программе (решение по этому вопросу будет принято в третьем квартале 2020 года) и вместо этого сотрудничает в рамках более широкой британской инициативы Стратегия боевых действий (CAS): Tempest является частью этого глобального проекта. Заинтересованность Италии в перспективном истребителе следующего поколения представляется более предметной на этом этапе.

В ЕС существует альтернативный проект перспективного боевого самолета. Это франко-германский Future Combat Air System, явный интерес к которому высказывает Испания: они уже представили концепт кабины FCAS.