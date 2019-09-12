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12.09.2019
Интерфакс-АВН

Коалиция под эгидой США и проправительственные силы могли совершать военные преступления в Сирии - доклад ООН

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Бойцы "Сирийских демократических сил" (СДС) в деревне Багуз, Сирия
Бойцы "Сирийских демократических сил" (СДС) в деревне Багуз, Сирия.
Источник изображения: © REUTERS / Rodi Said

Брюссель. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Следователи ООН полагают, что и международная антитеррористическая коалиция, возглавляемая США, и проправительственные силы Сирии в ходе конфликта в этой стране могли совершить военные преступления, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на доклад ООН.

Доклад составлен Независимой международной комиссией по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике.

"Комиссия установила: есть достаточные основания полагать, что войска международной коалиции могли проводить атаки, не выбирая исключительно военные цели, или же у коалиции не получилось осуществлять атаки с необходимой предосторожностью", - цитируют СМИ выдержки из доклада.

"Проведение неизбирательных атак, которые привели к гибели и к ранениям гражданских лиц, приравниваются к военным преступлениям", - отмечается в документе.

В докладе приводятся сведения о том, как "Сирийские демократические силы" при поддержке вертолетов коалиции проводили ночные рейды в различных районах провинции Дейр-эз-Зор, что повлекло за собой гибель и ранения гражданских лиц, и это в свою очередь могло являться нарушением международного права. Упоминаются действия коалиции южнее города Хаджин 3 января, повлекшие за собой гибель 16 мирных жителей, включая 12 детей.

В то же время, по данным комиссии, авиация сирийских проправительственных сил атаковала медицинские учреждения, школы, рынки и сельскохозяйственные угодья.

Что касается сирийских проправительственных сил, то следователи ООН, к примеру, упомянули неоднократные бомбардировки 9 марта города Саракиб (провинция Идлиб) больницы для женщин и детей, хотя по версии следователей ООН, сирийские силы знали о координатах объекта. Также 14 мая в Идлибе "проправительственные силы выпустили от двух до четырех ракет по рыбному рынку и начальной школе для девочек в Джиср-эш-Шугуре", в результате чего погибли не менее восьми мирных жителей.

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