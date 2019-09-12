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12.09.2019
Интерфакс-АВН

Москва ориентируется на заявления Трампа в пользу улучшения отношений с РФ - Лавров об отставке Болтона

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Сергей Лавров
Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости, Антон Денисов

Москва. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Москва будет ориентироваться на позицию президента США Дональда Трампа, высказывавшего готовность к улучшению отношений с РФ, заявил в среду глава российского МИД Сергей Лавров в связи с отставкой советника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона.

"Насчет того, как это повлияет на российско-американские отношения, я гадать не буду. Политику определяет в США президент, он не раз высказывался за нормализацию и торгово-экономических, и гуманитарных, и общеполитических связей между нашими странами, за наращивание взаимодействия на международной арене. Эти высказывания мы слышали, мы их приветствуем", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

Министр заявил, что эти высказывания "были подтверждены на встрече в июне этого года между президентами Путиным и Трампом в Осаке на "полях" саммита "группы двадцати".

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Страны
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Трамп Дональд
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