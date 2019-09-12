Saab передала первый истребитель "Грипен E" ВВС Бразилии

ЦАМТО, 11 сентября. Шведская компания Saab объявила о состоявшейся 10 сентября на предприятии в Линчепинге (Швеция) официальной церемонии передачи командованию ВВС Бразилии первого заказанного истребителя "Грипен E".

В мероприятии принял участие министр обороны Бразилии Фернанду Азеведу-и-Силва, министр обороны Швеции Петер Хультквист и другие официальные лица. Церемония предваряет программу летных испытаний самолета.

Согласно планам, первоначально летные испытания будут проходить в Швеции, а к концу 2020 года самолет выполнит перелет в Бразилию, где тестирование будет продолжено. Поставки серийных "Грипен E" ВВС Бразилии начнутся в 2021 году.

Как сообщал ЦАМТО, МО Бразилии 18 декабря 2013 года объявило о выборе "Грипен E/F" компании Saab победителем тендера на поставку истребителя нового поколения по программе F-X2. Контракт стоимостью 39,3 млрд. шведских крон (5,4 млрд. долл. США) на разработку под бразильские требования и производство 36 самолетов "Грипен E/F", компания подписала с командованием ВВС Бразилии в октябре 2014 года. "Грипен E/F" заменят снятые с вооружения "Мираж-2000C", а в перспективе – модернизированные F-5M и AMX A-1M, которые планируется списать в 2035 году. Соглашение с Saab включает поставку боевых самолетов, сопутствующих систем, материально-техническое обеспечение и закупку вооружений. Согласно контракту, 28 из 36 самолетов будут выполнены в одноместной версии "E" и 8 – в двухместной "F".

Одновременно Saab и Командование ВВС Бразилии (COMAER) подписали офсетное соглашение, стоимость которого оценивается в 9,1 млрд. долл. В реализации проекта участвуют Департамент науки и аэрокосмической техники ВВС Бразилии (DCTA), а также компании Akaer, Atech, Atmos Sistemas, AEL Sistemas, Embraer, Mectron Communication, Saab Aeronautica Montagens.

Бразильские истребители будут отличаться несколькими особенностями, включая широкоформатный дисплей (WAD), систему огибания рельефа местности, национальную систему госопознавания "свой-чужой" (IFF), систему предупреждения о лазерном облучении, бортовой компрессор HiPPAG компании Ultra Electronics, систему связи Link BR-2.

Предварительные летные испытания первого истребителя "Грипен E", предназначенного для поставки ВВС Бразилии, начались 26 августа на предприятии в Линчепинге. Самолет будет использоваться в качестве испытательного образца в совместной испытательной программе. В составе ВВС Бразилии истребитель получит обозначение F-39 и хвостовой номер 4100.

Saab отвечает за производство 13 самолетов "Грипен" в Швеции, еще 8 истребителей будут собраны в Линчепинге совместно шведскими и бразильскими специалистами. Оставшиеся 15 машин (8 одноместных и 7 двухместных) будут собраны на мощностях Embraer в Бразилии. Сборку серийных самолетов в Бразилии планируется начать в 2021 году.

Разработка двухместной версии "Грипен F" ведется в Центре проектирования и разработки "Грипен" (GDDN – Gripen Design and Development Network) в Гавиан-Пейшоту (шт.Сан-Паулу). Поставки этой модификации должны начаться в 2023 году.